Синоптик предупредил о возможном ухудшении пажароопасной обстановки в Алтайском крае

Пожары в Алтайском крае Фото: 22.mchs.gov.ru

В Алтайском крае и ряде других регионов страны прогнозируют чрезвычайный класс пожароопасности с 5 по 7 мая. В этот период существует высокий риск возникновения лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, уровень пожарной опасности впервые в 2021 году может вырасти до пятого класса. Помимо Алтайского края, подобную ситуацию прогнозируют в Омской, Томской, Новосибирской областях, а также на юге Уральского федерального округа.

Напомним, с 28 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. Но несмотря на это, в регионе продолжают возникать возгорания. Только за последние сутки, по данным ГУ МЧС России по региону, потушили 115 пожаров (23 – техногенных, 20 – горение твердых бытовых отходов, 72 – ландшафтных).

В частности, 4 мая спасателям удалось не допустить распространение огня на поселок Черепановский в Змеиногорском районе. Патрульная группа вовремя обнаружила возгорание сухой растительности на площади 1 га. Порывистый ветер «направлял» огонь к населенному пункту, была угроза, что пламя перекинется на лесной массив. Но этого удалось избежать.

В ГУ МЧС России по региону также напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действующего режима грозит штраф. Для граждан от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Также в Алтайском крае на ближайшие дни установилась жаркая и ветреная погода. По прогнозу алтайского ЦГМС, в регионе температура воздуха 6 мая дойдет до +30 градусов. А 7 мая будет +19...+24, при этом порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.