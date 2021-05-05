Из подъема уровня воды в Оби ограничили движение на дороге в барнаульском Затоне

Въезд запрещен Фото: barnaul.org

Уровень воды в реке Обь вечером 4 мая поднялся до отметки 465 см над нулем водомерного поста (критический уровень на Оби у Барнаула – на отметке 540 см). Из-за этого власти Барнаула решили временно ограничить движение в микрорайоне Затон по дороге на остров Шубинский.

«В связи с подъемом уровня воды движение транспорта в микрорайон Затон временно ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросская», – сообщили в пресс-службе мэрии.

На проезжей части уже установили ограждающие конструкции и поставили дорожный знак «Въезд запрещен». Транспорт будет ездить по понтонному мосту.

Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

По последним данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю на утро 4 мая, в регионе подтопления зарегистрированы только в райцентрах Красногорского и Ельцовского районов. Здесь от воды пострадали 35 приусадебных участков, два участка дорог. Но подтопленных домов нет.