Алтайский Роспотребнадзор выявил нарушения во время антиковидных рейдов на майских праздниках

Рейды Роспотребнадзора и полиции Фото: 22.rospotrebnadzor.ru

Сотрудники Роспотребнадзора и полиции ежедневно проводят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в городах и села Алтайского края. Они проверяют, как в торговых центрах, магазинах и общественном транспорте соблюдают масочный режим и другие противоэпидемические меры. Только за последние два дня провели 72 «антиковидных рейда» и выдали семь предписаний, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 4 мая.

Эти проверки прошли в Белокурихе, в селах Алтайского, Быстроистокского, Петропавловского, Смоленского, Советского и Солонешенского районов.

По данным управления, ряд нарушений выявили в торговых центрах «Мария-Ра» и отдельных магазинах в селах Солонешное и Петропавловское, где сотрудники неправильно носили маски. Рейды прошли и в Белокурихе – на рынке и в ТЦ «Сити-Маркет». Нарушений эпидтребований там не обнаружили.

До этого сотрудники провели рейды в городах и селах края. В ходе проверок протокол по ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ составили на продавца, который работал без маски на рынке в Бийске. Но в основном в проверенных точках противоэпидемические мероприятия соблюдаются.

Сообщается, что в ближайшие дни рейды в селах и городах края продолжатся.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал провести майские праздники в кругу семьи. И призвал избегать мест с большим скоплением людей даже вне помещений. Так как это увеличивает шанс заболеть коронавирусом.