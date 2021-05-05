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Вместо палаток – эко-домики. Власти решили трансформировать ярмарку на пешеходной улице Барнаула

Новости
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Эскиз эко-домиков на Мало-Тобольской
Эскиз эко-домиков на Мало-ТобольскойФото: www.instagram.com/kulagina_maria_official

Администрация Барнаула решила по-другому проводить ярмарку на пешеходной улице Мало-Тобольской. Главное изменение – полиэтиленовые палатки заменят на современные эко-домики. Об этом на своей странице в Instagram написала замглавы города по экономической политике Мария Кулагина.

По ее словам, идея «трансформировать традиционную ярмарку» пришла еще полгода назад, во время празднования Дня города. А вдохновились авторы Калининградским фестивалем Street food.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Кулагина Мария (@kulagina_maria_official)

В эко-домиках на Мало-Тобольской будут продавать еду и напитки барнаульских производителей. Рядом установят большой экран и сцену.

В новом формате ярмарка в Барнауле пройдет с 20 по 23 мая, когда в городе проведут II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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