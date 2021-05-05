Вчерашний депутат от ЛДПР хочет пойти на выборы в парламент Алтайского края от «Единой России»

Иван Дубинин Фото: АКЗС

Бывший член ЛДПР, депутат Заксобрания Алтайского края Иван Дубинин намерен пойти на выборы в новый созыв АКЗС от «Единой России». Для этого он подал документы на предварительное внутрипартийное голосование (праймериз). О причинах смены политического лагеря Дубинин рассказал «Политсибру».

«Пришло время объединяться»

По словам Ивана Дубинина, смена политического курса (в ЕР он не вступал, на праймериз идет как беспартийный) – это нормальный процесс. Люди, которые поняли, что им не по пути с какой-то политической силой, есть в каждой партии. А ЕР он выбрал, потому что эта партии сильнее остальных.

«Посмотрите, что творится в мире и России. Мне кажется, пришло время всем объединяться. Как говорится, одну ветку сломать легко, а несколько – уже сложнее. Зачем ругаться, если мы одна страна. Да и административный ресурс у партии власти сильнее, это позволит активнее решать проблемы», – сказал Дубинин.

О выходе Дубинина из ЛДПР стало известно в конце апреля. Тогда он рассказал «Политсибру», что его перестало устраивать качество работы партии, которая «движется только к тому, чтобы отыграть выборы и получить мандаты». На тот момент депутат заявлял, что никаких четких планов на новые выборы у него нет, да и депутатом действующего созыва он не особо-то стремился стать, подчеркивая, что для него этот статус – не главное.

Но уже через несколько дней он снова вступил в борьбу за этот статус.

По какому округу он пойдет и есть ли шансы?

Для выборов (если победит в праймериз) он выбрал одномандатный округ № 15 (планирует пойти и как одномандатник, и как член территориальной группы). В округ входят Бийский, Красногорский, Советский и Солтонский районы.

«Я родом из Красногорского района, поэтому решил попробовать силы именно тут», – объяснил он.

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В действующем созыве АКЗС территорию округа № 15 представляют два единоросса – Максим Степин и Игорь Пляко. Пляко уже также подал документы на праймериз. Именно по этой территории намерены пойти депутат АКЗС Николай Якушев и депутат Барнаульской гордумы, директор медцентра «Пигмалион» Алексей Маликов.

А кроме того, на одномандатное, территориальное участие или на все сразу документы подали директор КГБУ «Алтайприрода» Алексей Астанин, директор Усть-Ишинской школы Красногорского района Галина Барышникова, ветврач из Советского района Евгений Голованов, директор солтонского центра физической культуры и массового спорта Вадим Иванов, помощник депутата АКЗС Роман Куранов, директор Соусканихинской школы Красногорского района Лариса Лопатина, главный инженер птицефабрики «Енисеевская» Семен Овсянников, исполнительный директор ООО «Светлоозерское» Иван Репин, руководитель солтонского МФЦ Анатолий Чуклин и директор Урожайненская школы Советского района Евгений Штейнбрехер.

Кстати, сам Дубинин сейчас работает специалистом по охране труда в ООО «Тараненко и К» компания предоставляет на аутсорсинг услуги по охране труда).

По данным источников «Политсибру», на этом округе партия в итоге рассчитывает увидеть победителем Николая Якушева (он пойдет во главе территориальной группы). А вот, кто будет выдвигаться по одномандатному округу, пока не понятно. Очевидно, что бороться за реальную победу будут Игорь Пляко и Алексей Маликов. Также можно ожидать и активного участия Алексея Астанина, не случайно ведь директор краевого учреждение пошел на праймериз.Шансы остальных можно оценить как минимальные.

В самой «Единой России» «Политсибру» ожидаемо прокомментировали: победит сильнейший, для того праймериз и проводится.