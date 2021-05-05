Свалку медицинских препаратов обнаружили на берегу пруда в Алтайском крае

Свалка медицинских препаратов в Павловске Фото: Telegram-канал «В курсе 22»

На берегу пруда в Павловске обнаружили несколько больших пакетов с упаковками медицинских препаратов. Фотографии и видео такой находки опубликовали в Telegram-канале «В курсе 22».

Местные жители назвали произошедшее катастрофой. Ведь мало того, что появилась очередная свалка, так еще они переживают, что содержимое этих упаковок могло попасть в водоем.

«Утилизация упаковок от медицинских препаратов обнаружена в одном из прудов «Зеркального» (по всей видимости, речь идет о компании «Племрыбхоз Зеркальный» – прим.ред.). Как вообще можно до такого додуматься? И ведь это все стекает в речку Касмалу и Павловский пруд, а затем в Обь», – пишут очевидцы.

В пресс-службе регионального минздрава «Толку» сообщили, что, судя по названию на коробках, эти мешки не принадлежат Павловской ЦРБ, так как медучреждение не закупало такие препараты. Кстати, среди находок есть упаковки от лекарств, содержащих наркотические вещества.

Информация о находке уже направлена в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Также специалисты регионального минздрава начали свою проверку.