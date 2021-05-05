Общее число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 50 тысяч

Коронавирус Фото: pixabay.com

Ежесуточное количество случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае постепенно снижается. Положительный тест на коронавирус выявили еще у 64 человек, а общее число заболевших в регионе с начала пандемии превысило 50 тысяч, сообщили в оперативном штабе.

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За сутки в госпиталях скончалось шесть пациентов, у всех причиной смерти стал COVID-19. Всего в период пандемии в регионе умерло 3 001 человек с подтвержденным коронавирусом.

Из больниц выписали еще 71 человека. В ковидных госпиталях лежат менее тысячи пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией. Тяжелое течение болезни наблюдается у 192 человек, 77 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным оперштаба, более 127,3 тысячи жителей Алтайского края уже полностью привились от коронавируса. А 68,6 тысячи пока поставили только первый компонент вакцины.