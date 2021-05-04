За месяц клещи покусали более 400 жителей Алтайского края. Некоторые насекомые были носителями энцефалита

Клещ Фото: pixabay.com

Более 400 человек в Алтайском крае покусали клещи с начала сезона активности (с 5 апреля). Такие данные на 4 мая приводит правительство региона со ссылкой на Роспотребнадзор.

Среди пострадавших 183 ребенка младше 14 лет. В столице края стали жертвами клещей 90 человек. У троих укушенных врачи подозревают клещевой тиф. А вот случаев заражения энцефалитом или боррелиозом пока выявлено не было.

Однако вирус энцефалита у 2,6% клещей, снятых с жителей края, сотрудники центра гигиены и эпидемиологии все-таки обнаружили.

Власти региона напоминают: при укусе необходимо обратиться в травмпункт по месту жительства. Укол иммуноглобулина нужно поставить, если подтверждено заражения клеща энцефалитом. Снятое насекомое необходимо поместить в закрытую плотной тканью емкость, и передать в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Барнауле, по адресу ул. Максима Горького, 28.

Если возможности это сделать нет, клеща необходимо сжечь, но ни в коем случае не давить руками: вирус энцефалита может попасть в организм через микротравмы. Адреса травмпунктов и учреждений, где можно поставить укол иммуноглобулина есть на сайте алтайского Роспотребнадзора.