Исторический особняк «Русский чай» в Барнауле сменил владельца

Дом купца Шадрина Фото: Анна Меньшикова

Известное историческое здание в Барнауле – Дом купца Шадрина, где располагался ресторан «Русский чай» – сменило владельца и теперь принадлежит управляющей компании «Труд и природа Алтая». Об этом сообщает «Алтапресс».

Реставрация под вопросом: налоговая хочет обанкротить ресторан «Русский чай» в Барнауле Новости 11.12.2019 13:55

Предыдущий владелец Станислав Олейник в 2016 году начал реставрацию памятника архитектуры. Однако в 2020 году постройка была выставлена на торги по судебному решению из-за долгов компании «Русский чай». Впрочем, продать ее удалось только со второй попытки: в первый раз до участия в торгах не допустили ни одну заявку.

Новый владелец – компания «Труд и природа Алтая» – зарегистрирована в Барнауле, и является арендатором помещений, которые, в свою очередь, сама сдает в субаренду. Историческую постройку компания приобрела за 15,6 млн рублей.

Напомним, что дом Шадрина находится в Барнауле по адресу пр. Красноармейский, 8. Он был построен в 1913 году по заказу братьев-купцов Шадриных. После революции в здании размещалось множество организаций, а затем оно стало рестораном. В 1976 дом серьезно пострадал в результате пожара, после чего его пришлось реставрировать. Из-за этого некоторые барнаульцы даже считали постройку новоделом. Однако автор проекта реставрации архитектор Александр Деринг в 2017 году опроверг эту точку зрения. Сейчас дом входит в список памятников архитектуры федерального значения.