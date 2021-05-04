Туристка из Новосибирска погибла при сплаве по реке в Алтайском крае

Спасатели на реке Фото: МЧС

47-летняя жительница Новосибирской области утонула во время сплава по реке Песчаная в Смоленском районе Алтайского края. Инцидент произошел 2 мая, сообщает пресс-служба регионального следкома.

«Недалеко от поселка Красная горка один из катамаранов, на котором находились 11 человек, перевернулся. Одна из туристок не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено в этот же день спасателями», – сообщили в пресс-службе ведомства.

СК проводит доследственную проверку по данному факту.

В региональном МЧС добавили, что группа была незарегистрированная. Однако там сообщили, что опрокинулся не только катамаран, но еще и рафт. Всего там было 15 человек.

Поиски погибшей вели 35 спасателей.

В МЧС напоминают: всем туристическим группам надо регистрироваться и учитывать все особенности местности.