Эксперты спрогнозировали, насколько в мае вырастут цены

Деньги Фото: pixabay.com

По итогам мая 2021 года годовая инфляция в России составит 5,7%. Это следует из прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

Мнения экспертов, участвовавших в опросе, разнятся. Самый негативный прогноз у агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» – 5,9%. Самый оптимистичный у «Национального Рейтингового Агентства» – 4,7 – 4,9%.

Основными причинами инфляции в мае, по мнению экспертов, станут различные внешние факторы: рост цен на сырье и продовольствие, отмена ковидных ограничений, перебои в поставках. Могут повлиять на рост цен и длинные майские праздники.

А вот правительственные меры – ограничение цен на социально-значимые товары – могу стать для инфляции сдерживающим фактором.

Напомним, что с октября 2020 года по февраль 2021 года годовая инфляция в Алтайском крае выросла на 1,99%. Следом за ней произошло и подорожание продуктов на 2,64%.В целом, показатель инфляции в регионе выше, чем в Сибири и стране в целом.