10 тысяч на форму и учебники. Путин поручил правительству обеспечить новую выплату для семей с детьми

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В августе 2021 года семьи с детьми от 6 до 18 лет получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам послания президента Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

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Выплата должна помочь всем семьям собрать детей в школу. В своем послании Владимир Путин заявил: пандемия нанесла ощутимый урон по уровню реальных доходов населения.

Кстати, для семей с детьми-инвалидами будет предусмотрен особый порядок выплат.

Также правительству РФ поручено обеспечить платежи в размере половины прожиточного минимума на ребенка в семьях с единственным родителем или же тех, которые, несмотря судебные решения, не получают алименты, если эти семьи признаны нуждающимися или остаются такими после получения алиментов.

Выплата в размере половины прожиточного минимума будет положена и беременным женщинам, если срок их беременности шесть и более недель и они встали на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода в их семьях не больше прожиточного минимума.

Помимо этого, 1 мая президент подписал закон, согласно которому 450 тысяч, которые семья получает за рождение третьего и последующих детей на погашение ипотеки, можно потратить и иначе. Например, на покупку недостроенного дома, уплату ипотеки под строительство и на уплату взноса члена жилищно-строительного кооператива.