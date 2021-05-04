Со второй попытки. Главой Троицкого района стал начальник местного Пенсионного фонда Игорь Краснов

Игорь Краснов Фото: trogazeta.ru

Депутаты райсовета назначили нового главу Троицкого района. Из трех кандидатов они выбрали начальника управления Пенсионного Фонда в муниципалитете Игоря Краснова. Это, напомним, были уже вторые «выборы» главы, первые окончились неудачно.

Кроме Краснова в конкурсе участвовали Сергей Малых (глава администрации Троицкого сельсовета) и Виктор Лаговский (самозанятый).Еще два кандидата, подававшие документы, не прошли отбор конкурсной комиссии. Это Артем Жуков (директор ООО «Наш дом») и Олег Чигирев (сейчас безработный, а в прошлом возглавлял Троицкий район), сообщает местная газета «На земле троицкой».

«По полученной от ФСБ информации относительно этих кандидатов, есть основания, препятствующие получению ими допуска к гостайне», – цитирует издание начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрия Проскурина.

Депутаты сорвали выборы главы Троицкого района Новости 11.02.2021 16:57

11 депутатов и 17, присутствовавших на заседании, проголосовали за Игоря Краснова, шестеро за Малых, Лаговский поддержки не получил.

Новый глава района поблагодарил депутатов за это решение и заверил, что будет работать на благо района.

«Не могу обещать, что я сразу все решу. Нужны время, немало усилий, взаимовыручка, взаимная поддержка. Главное – не стоять на месте, а двигаться вперед», – сказал он.

Напомним, предыдущий глава района Андрей Овсянников ушел в отставку по собственному желанию в октябре 2020 года. Сразу после этого он занял должность главы Октябрьского района Барнаула. Но и этот пост покинул уже в январе 2021 года. Через несколько дней стало известно, что против него завели уголовное дело о мошенничестве и растрате.

Первый конкурс по определению нового главы состоялся 11 февраля. Депутаты выбирали из пяти кандидатов: глава администрации Беловского сельсовета Наталья Пьянкова, председатель районного комитета по социальной политике Александр Тупикин, глава Хайрюзовского сельсовета Николай Камчатный, пенсионер МВД Вячеслав Мерц и самозанятый Андрей Неустроев. Голосовать пришлось в три тура, но ни один из претендентов так и не набрал нужного количества «за».

Все это время работу главы исполнял его зам Виктор Журавлев.