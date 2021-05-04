Паводок нанес Горно-Алтайску ущерб на 70 млн рублей

Паводок в Республике Алтай. Май 2021 Фото: 04.mchs.gov.ru

Специальная комиссия обследовала 161 подтопленный дом в Горно-Алтайске, и предварительно оценила ущерб, нанесенный горожанам стихийным бедствием, более чем в 70 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Алтай.

Кроме того, обследованы еще 71 дом в Чойском районе, а в Турочакском районе 22 участка отнесены к зоне подтопления. Сейчас в республике и ее столице ведутся работы по ликвидации последствий паводка: обследование и укрепление транспортной инфраструктуры, откачка воды и расчистка улиц.

Напомним, что 30 апреля 2021 года в регионе начался паводок, вызванный обильными осадками. В реках поднялся уровень воды, в результате чего оказались затоплены приусадебные участки, жилые дома и автомобильные дороги. На участке федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» от Горно-Алтайска до Телецкого озера движение из-за подтопления было перекрыто, однако 2 мая его уже восстановили. По состоянию на 3 мая уровень воды снижается, однако на некоторых дорогах все еще затруднено движение.

Всего было подтоплено 108 приусадебных участков с населением в 277 человек. Эвакуировать пришло восемь человек, из которых двое находятся в пункте временного размещения в горно-алтайском лицее №1.