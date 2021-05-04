Участок дороги на Лазурной в Барнауле перекрыли для ремонта после просадки грунта

Участок улицы Лазурная в районе пересечения с Власихинской закрыли для движения транспорта. Сейчас там восстанавливают асфальт после просадки грунта, сообщили в администрации Барнаула.
С 4 мая там изменена схема движения: проехать по четной стороне Лазурной на этой участке нельзя, а по нечетной от Власихинской до парковки ТЦ «Лента» организовано двустороннее движение.
Также до 8 часов утра 6 мая будет полностью перекрыта дорога на Глушкова, 9 (в районе школы спортивной гимнастики) из-за ремонта теплосетей.
Кроме того, с 4 мая ограничено движение на участке от ул. Власихинская до ул. Кутузова из-за дорожного ремонта, сообщили в «Алтайавтодоре».
Власти и дорожники приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее выбирать пути объезда.