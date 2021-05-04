85-летний мужчина уснул за рулем и разбился насмерть на Чуйском тракте

ДТП на Чуйском тракте Фото: Скриншот из видео Barnaul 22

4 мая в Косихинском районе Алтайского края произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина 1936 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в 7:30 утра около села Налобиха на 264 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, 85-летний мужчина уснул за рулем своего «Тойота Камри» и выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению его автомобиля с грузовиком «Хино». Пенсионер погиб еще до приезда скорой.

Видео с места аварии опубликовано в сообществе Barnaul 22 в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, что не так давно, один из участков Чуйского тракта, находящийся в Республике Алтай, был заблокирован. Причиной этого стало затопление, вызванное обильными осадками. Сейчас движение уже восстановлено.