Все идет по плану. В Алтайском крае развеяли опасения министра просвещения Кравцова из-за нацпроекта «Образование»

Максим Костенко Фото: educaltai.ru

Реализация нацпроекта «Образование» идет строго по плану и никаких рисков ее срыва в Алтайском крае нет. Об этом сообщили в краевом минобразования в ответ на слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что регион может не выполнить проект в 2021 году.

Проблемой, из-за которой реализация нацпроекта может сорваться, стало то, что, в Алтайском крае, по словам министра просвещения, не реализованы необходимые конкурсные процедуры. Однако в краевом минобразования это опровергают.

«Согласование инфраструктурных листов министерства просвещения было в конце марта. Буквально за 2-3 недели министерством образования и науки Алтайского края подготовлена необходимая конкурсная документация, техзадание, собраны коммерческие предложения. На согласовании уже почти 50% закупок, до 15 мая будет объявлено 100%. Соответственно, в июне заключим контракты и ожидаем поставки к 1 сентября», – пояснил министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Он также отметил, что в 2019 и 2020 годах проблем с реализацией нацпроекта «Образование» в Алтайском крае не было, а все выделенные средства осваивались.

Другие регионы, которые, как опасается Кравцов, могут не успеть с реализацией нацпроекта это Коми, Дагестан, Удмуртия, Чувашия, Астраханская, Тверская, Курганская, Костромская, Новосибирская, Воронежская, Рязанская, Ленинградская области, Еврейская автономная область, Севастополь. А вот Республику Алтай министр не назвал ни в списке отстающих, ни в списке отличников.