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Хороший знак. В Алтайском крае выявили менее 70 случаев заболевания коронавирусом за сутки

Новости
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Коронавирус
КоронавирусФото: pixabay.com

В Алтайском крае за сутки выявлено 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый низкий показатель с осени 2020 года. Такие данные на 4 мая приводит оперштаб региона.

Помимо этого, еще 60 человек выздоровели. При этом за сутки скончались пять жителей региона, у троих из них причиной смерти стал именно коронавирус. С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 49,9 тысяч человек. Выздоровели 44,8 тысяч, умерли 2,9 тысяч.

В инфекционных госпиталях находятся 788 человек с подтвержденным диагнозом и 212 пациентов с вирусной пневмонией. Тяжело справляются с болезнью 186 жителей региона, 77 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В инфекционных госпиталях края также остается 606 резервных коек.

Кроме того, в регионе продолжается вакцинация. На 4 апреля полностью привились (получили обе дозы вакцины) 123 тысячи человек. Еще 71 тысяча жителей края поставила первый укол.

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#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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