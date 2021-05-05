С начала 2021 года цены на жилье на первичном рынке в регионах СФО выросли на 6%, на вторичном – на 4,8%. Об этом сообщили в Сибирском окружном информационном центре.
По итогам первого квартала года средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляет 63,3 тыс. рублей (по России этот показатель на уровне 87,5 тыс. рублей). Квадрат на вторичке стоит около 58,9 тыс. рублей (по России 67,8 тыс.).
При этом в округе существенно (на 14,7%) вырос объем выполненных строительных работ. Кстати, по России прирост всего 0,2%.
«По оценке специалистов, строительный рынок регионов Сибирского федерального округа восстанавливается достаточно высокими темпами», – добавили в центре.
Так, например, в Красноярском крае произошел рост на 15,1%, в Иркутской области – в 3,3 раза.
Ввод жилья в СФО вырос на 13,5%. В лидерах республики Алтай и Тыва, а вот в Алтайском крае и Омской области сокращение.
Как ранее сообщал «Политсибру», в Алтайском крае в прошлом году возвели 826 тыс. квадратов жилья (486 тыс. – это многоквартирные дома, 340 тыс. – индивидуальное жилищное строительство).
Квадратный метр в новостройке стоит 50 тыс. рублей