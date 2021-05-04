Режим повышенной готовности ввели в двух районах Барнаула из-за аварийных домов

Аварийный дом в Барнауле Фото: Олег Укладов

Власти Барнаула ввели режим повышенной готовности в Железнодорожном и Индустриальном районах города. Поводом стало аварийное состояние и угроза дальнейшего обрушения нескольких многоквартирных домов. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации.

11 аварийных домов снесут в Барнауле в 2021 году Новости 10.02.2021 16:34

В Индустриальном районе режим введен локально, из-за угрозы обрушения дома по адресу Жданова, 17 (село Власиха). Придомовая территория этого здания объявлена зоной, где может возникнуть чрезвычайная ситуация. Дом числится аварийным с 2016 года.

А вот в Железнодорожном районе проблема значительно масштабнее. Там в черный список попали восемь домов по следующим адресам: Советской Армии, 64, Матросова, 197, Витебская, 16, Рылеева, 5, Смирнова, 5, Северо-Западная, 11, Ярных, 50, и Юрина, 137.

Теперь власти будут ежедневно мониторить ситуацию, а также подготовят пункты временного содержания на случай, если людей придется оттуда эвакуировать.

Ранее подобный режим ввели и для домов по адресам: ул. Промышленная, 2, ул. Советской Армии, 160 и 164, ул. Петра Сухова, 16, 36, 38 и 50, ул. Западная 1-я, 45, ул. Тимуровская, 32 и 44, а также по ул. Цеховая,14а.

Напомним, что проблема аварийных домов в столице Алтайского края весной 2021 года стала особенно острой. 5 апреля в экстренную службу Барнаула сообщили об угрозе обрушения части стены здания по адресу 1-я Западная, 51. Жильцов эвакуировали. А уже 7 апреля в доме по адресу ул. Советской Армии, 51 частичное обрушение стены уже все-таки произошло. Оба инцидента заинтересовали правоохранительные органы: следком завел уголовные дела по статье «халатность» и теперь проверяет органы местного самоуправления и всех ответственных за расселение аварийного жилья. А сами барнаульцы 24 апреля даже вышли на митинг, посвященный проблеме старых домов.