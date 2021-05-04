Путин поручил включить горнолыжный кластер «Предгорья Алтая» в нацпроект

Президент России Владимир Путин поручил включить туристический кластер «Предгорья Алтая» в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Это и другие решения для реализации задач послания главы государства опубликованы на сайте Кремля.
Разработку посвященного туризму нацпроекта закончили в марте 2021 году. Он призван к 2030 году удвоить число поездок граждан Росси внутри страны, число рабочих мест в туристической отрасли и ее вклад в экономику.
В него входят три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг» и «Совершенствование управления в сфере туризма».
В рамках нацпроекта планируется создать единую информационную систему электронных путевок, субсидировать чартерные рейсы и выделить деньги на поддержку посещаемости туристических объектов в «низкий сезон».
Помимо парка «Предгорья Алтая» в список «избранных» попали, например, туркластер «Балтийское побережье» и популярный сибирский горнолыжный курорт Шерегеш.
Сам парк «Предгорья Алтая» был создан в Алтайском крае рядом с Белокурихой в 2017 году. Из-за уникальной флоры и фауны он относится к особо охраняемым природным территориям.
Кроме того, президент поручил продлить программу «туристического кэшбека» для всех граждан России до конца 2021 года.
На это повлияла программу туристического кешбека