Понтонный мост через Бию не снесло паводком. Его демонтировали власти

Понтонный мост Фото: instagram.com/biysk.22

Бийские власти заявили, что информация о «сносе» моста через Бию паводковыми водами не соответствует действительности. На самом деле мост демонтировали для пропуска воды. Об этом мэрия наукограда сообщила на своем аккаунте в Instagram.

Власти Бийска отметили, что мост никуда не уносило, а решение о его демонтаже приняли 2 мая в 16:00.

«Демонтаж проводился под полным контролем», – отметили в горадминистрации.

Напомним, что новость о паводке, который «снес» понтонный мост через Бию, появилась в соцсетях вечером 2 мая. Очевидцы писали, что мост «буквально смывало», что переправу удерживала речная техника.

Кроме того, в тот же день бийские власти объявляли штормовое предупреждение. Уровень воды в районе города поднимался до отметок 490 – 510 см (тогда как опасная отметка – 500 см).