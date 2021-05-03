10 пациентов ковидных госпиталей умерли за сутки в Алтайском крае

Коронавирус Фото: pixabay.com

С начала пандемии в Алтайском крае скончалось почти три тысячи больных коронавирусом.За минувшие сутки умерло 10 подхвативших инфекцию, все – именно от COVID-19. Такие данные на 3 мая передает оперштаб.

Также за прошедший день в регионе зарегистрировано 69 случаев заболевания коронавирусом. Впервые за долгое время ежесуточная заболеваемость опустилась ниже 70 эпизодов.

Ковидом заболело уже 49,8 тысяч жителей Алтайского края. Справились с инфекцией 44,8 тысяч человек, из них 70 получили новости о выздоровлении за последние 24 часа.

По состоянию на 3 мая в госпиталях лечится 788 человек с коронавирусом и 215 пациентов с пневмонией. Сейчас в крае 200 тяжелобольных, из них 78 подключено к аппаратам ИВЛ. 603 койки остаются резервными. Дома лечатся четыре «бессимптомника» и 116 больных с пневмонией.

В регионе обследовано на коронавирус уже более 1,4 млн человек.

Продолжается и прививочная компания в крае. Первую дозу препарата из двух получило 71,7 тысяч жителей края, 122 тысяч человек привиты полностью.