Паводок в Бийске снес понтонный мост через Бию

Понтонный мост в Бийске Фото: сообщество «Инцидент Бийск» во ВКонтакте

Поднявшаяся вода в реке Бия в Бийске снесла понтонный мост. Об этом сообщили в группе «Инцидент Бийск».

О ЧП сообщили очевидцы вечером 2 мая. Когда уровень реки стал расти, проезд по мосту закрыли.

«Движение по мосту пришлось перекрыть, так как высокий уровень воды и сильное течение буквально смывало мост. В настоящий момент удерживать конструкцию на месте приходится речной техникой. На месте работают сотрудники Речпорта», – сообщали в группе.

Затем, как писал «Толк», мост все же вернули к месту крепления. Однако движение пока не восстановили. Пока неизвестно, когда на переправу пустят людей.

Также 2 мая в Бийске объявили штормовое предупреждение: уровень воды в районе Бийска продолжит пребывать до отметок 490 – 510 см (при этом опасная отметка – 500 см).

Напомним, что в этом году паводок коснулся Красногорского, Третьяковского, Краснощековского, Солонешенского, Новичихинского и других районов Алтайского края.