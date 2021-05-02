На барнаульский пляж потратят почти полмиллиона рублей

Городской пляж в Барнауле Фото: barnaul.org

Мэрия Барнаула выделит 360 тысяч рублей на содержание городского пляжа на острове Помазкин. Еще 95,5 тысяч пойдут на восстановление водозабора. Подрядчик на эти работы уже найден: им станет компания «Майами-Импорт», стабильно выигрывающая «пляжные» тендеры с 2017 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Компании «Майами-Импорт» предстоит обеспечивать уборку пляжа, установку и санобработку душевых и туалетов, и вообще отвечать практически за все вопросы его функционирования. Других желающих взять на себя заботу о месте отдыха горожан в 2021 году не нашлось.

А вот за обеспечение водозабора конкурентная борьба все-таки была. Компания «Сибирские контрактные системы» также приняла участие в торгах. Однако цена работ, предложенная «Майами-Импорт» в итоге была ниже: 95,5 тысяч против 96.

Напомним, что летом 2020 года в Алтайском крае функционировали 38 пляжей. Причем шесть из них находились в краевой столице. Остальным населенным пунктам края повезло меньше: в восьми городах и 50 районах «легальных» мест для купания не было. Основная причина в том, что не каждый муниципалитет просто может позволить себе содержание пляжа.