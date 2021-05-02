Проезд до Телецкого озера вновь открыли в Республике Алтай

Чуйский тракт Фото: akkem-tur.ru

Проезд по участку Горно-Алтайск – озеро Телецкое федеральной автодороги Р-256 («Чуйский тракт») восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Алтай».

Причиной ограничения проезда было затопление этого участка. Для того, чтобы восстановить движение, дорожники использовали 16 единиц спецтехники. Кроме того, обеспечить безопасность на участке помогали и сотрудники ДПС.

Подтопление вызвали обильные осадки. 30 апреля стихийное бедствие коснулось четырех муниципалитетов региона: Горно-Алтайска, Майминского, Чойского и Турочакского районов. В Горно-Алтайске и Чойском районе пострадали дома и приусадебные участки.

Впрочем, уже 1 мая МЧС по республике Алтай сообщило, что паводковая ситуация стабилизировалась. На 2 мая ожидают незначительные осадки в северо-западных районах региона, однако ухудшения обстановки они не повлекут. В Чойском и Майминском районах, а также в Горно-Алтайске ситуация также идет на поправку.

Напомним также, что Алтайский край столкнулся с тем же вызовом. Паводок настиг Красногорский район региона. Там от подтопления пострадали жилые дома, приусадебные участки и местные автодороги.