В Алтайском крае уже несколько дней выявляют менее 80 заболевших коронавирусом в сутки

Коронавирус Фото: pixabay.com

За сутки в Алтайском крае выявили 74 новых случая заболевания коронавирусом. Такие данные на 2 мая приводит оперштаб региона.

При этом число выздоровевших за сутки, хоть и уступило количеству новых случаев заболевания, но совсем немного: 72 человека. Всего с начала пандемии в крае заболели 49,8 тысяч человек. Из них выздоровели 44,7 тысяч, умерли 2,9.

В инфекционных госпиталях проходят лечение 805 человек с подтвержденным ковидом и 204 пациента с вирусной пневмонией. Тяжело справляются с болезнью 210 больных, к аппаратам ИВЛ подключены 80.

В крае также продолжается вакцинация от коронавируса. На 2 мая полностью привились (поставили обе дозы) 121,5 тысячи человек.