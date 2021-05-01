Большая вода пришла в Красногорский район Алтайского крае. Эвакуации из подтопленных домови участков пока не было, но к этому все готово, сообщает пресс-центр регионального МЧС.
«В регионе зафиксировано подтопление в пяти муниципальных образованиях. Всего подтоплено 15 жилых домов,171 приусадебный участок, шесть участков местных автодорог. В Красногорском районе приведен в готовность пункт временного размещения для граждан для эвакуации в случае такой необходимости», – уточнили в ведомстве.
Сейчас в районе работают спасатели.
Жители сел, подъезды к которым затопило, обеспечены всем необходимым.
В МЧС рекомендует жителям при угрозе подтопления отключить газ, электричество и воду, перенести ценные вещи на верхние этажи или чердаки, закрыть окна и двери, выпустить животных из помещений. А при эвакуации взять документы, ценности и запас продуктов.
Непростая паводковая ситуация сейчас и в соседней Республике Алтай, где подтопило дороги и несколько сел, а также Горно-Алтайск.
Ситуация уже начала постепенно стабилизироваться