Паводок подтопил 15 жилых домов, 171 приусадебный участок и шесть дорог в Алтайском крае (фото)

Паводок в Алтайском крае Фото: пресс-центр МЧС

Большая вода пришла в Красногорский район Алтайского крае. Эвакуации из подтопленных домови участков пока не было, но к этому все готово, сообщает пресс-центр регионального МЧС.

«В регионе зафиксировано подтопление в пяти муниципальных образованиях. Всего подтоплено 15 жилых домов,171 приусадебный участок, шесть участков местных автодорог. В Красногорском районе приведен в готовность пункт временного размещения для граждан для эвакуации в случае такой необходимости», – уточнили в ведомстве.

Сейчас в районе работают спасатели.

Жители сел, подъезды к которым затопило, обеспечены всем необходимым.

В МЧС рекомендует жителям при угрозе подтопления отключить газ, электричество и воду, перенести ценные вещи на верхние этажи или чердаки, закрыть окна и двери, выпустить животных из помещений. А при эвакуации взять документы, ценности и запас продуктов.

Телефон доверия МЧС 8 (3852) 65-82-19.

Непростая паводковая ситуация сейчас и в соседней Республике Алтай, где подтопило дороги и несколько сел, а также Горно-Алтайск.