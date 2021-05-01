Жители алтайских сел пожаловались депутату на проблемы с вывозом мусора и отсутствие автобусов

Встреча Александра Молотова с жителями сел Фото: altai.spravedlivo.ru

Мусор вывозится нерегулярно, а автобусное сообщение фактически упразднено. Эти проблемы жители Быстроистокского и Смоленского районов обсудили на встрече с руководителем фракции «Справедливая Россия – За правду» в алтайском Заксобрании Александром Молотовым. Также они задали парламентарию ряд вопросов о предстоящих сентябрьских выборах.

По словам Молотова, встреча прошла в формате активного диалога. Они проговорили много острых вопросов, которые давно волнуют сельчан. В частности, жители Смоленского района пожаловались на минусы мусорной реформы. В их населенном пункте мало контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, мусор забирают нерегулярно, а тарифы на вывоз ТКО, по мнению сельчан, завышены.

Также жители района обратили внимание на то, что между селами не ходят автобусы.

«Я сообщил участникам встреч, что мы проводили расширенное заседание фракции «Справедливая Россия – За правду», на котором высказали пожелания министру транспорта региона Александру Дементьеву о необходимости принятия соответствующей госпрограммы, и о том, что накануне губернатор Виктор Томенко заверил, что муниципалитетам будет выделено 300 млн рублей на приобретение автобусов для решения этой проблемы», – говорит Александр Молотов.

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Во время встречи обсудили и предстоящие выборы депутатов Госдумы и АКЗС. Местные жители сказали, что опасаются возможных фальсификаций, и поинтересовались, как их предотвратить. Парламентарий рассказал, что эсеры организуют наблюдение на выборах. Представил Молотов и некоторые предвыборные тезисы партии «Справедливая Россия – За правду».

«Мы – единственная политическая сила, у которой есть конкретная и реальная программа действий, как на федеральном, так и на региональном уровне», – подчеркнул политик.

Молотов взял на контроль все обращения и жалобы и заявил, что займется их решением в ближайшее время.

Информация предоставлена партией «Справедливая Россия – За правду».