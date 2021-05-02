В Барнаульской зоне снова сменился регоператор по вывозу мусора

Вывоз мусора в Санниково. Фото: Олег Укладов

Минстрой Алтайского края не стал заключать соглашение с компанией, которая выиграла конкурс и должна была стать новым оператором по вывозу мусора в районах вокруг Барнаула и самой краевой столице.

В ведомстве пояснили: ООО «ЭКО-Утилизация» стало победителем отбора для работы в Барнаульской зоне, но не предоставило необходимых документов для подписания договора.

Минстрой обратился с предложением к другой компании, которая тоже участвовала в конкурсе.

«Это ООО «ЭКОСОЮЗ», предложение которого по результатам оценки и сопоставления заявок содержит лучшие условия исполнения обязательств по организации деятельности по обращению с ТКО, следующие после условий, предложенных ООО «ЭКО – Утилизация», – уточнили в ведомстве.

Мусорный оператор сменился в Барнауле и Новоалтайске Новости 13.04.2021 17:54

Указанная компания и документы вовремя предоставила и банковскую гарантию оплатила, договор с ней был заключен 30 апреля. Но полноценно работать они начнут только со 2 июня 2021 года. А пока вывозить мусор продолжит действующий оператор «ЭКО-Комплекс». Эта кампания является оператором единственного в городе официального полигона и останется работать как минимум в этом сегменте. Кстати, они тоже участвовали в конкурсе, но запросили за свои услуги немного больше, чем две указанные компании.

Напомним, в Барнаульскую зону входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы и ЗАТО Сибирский

До конца 20221 года региональные операторы сменятся еще в четырех зонах: Славгородской (сейчас здесь работает «Позитив 88»), Заринской, Бийской, Алейской (на всех трех одна компания «Спецобслуживание центральное»).

А к концу следующего года «перевыборы» будут в Каменской зоне (сейчас ее обслуживает «Линетт») и Рубцовской («ВторГеоРесурс»).