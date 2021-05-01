Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравил жителей Алтайского края с Первомаем

Александр Терентьев Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Терентьев поздравил жителей региона с Днем труда.

Он напомнил, что партия всегда выступала за соблюдение интересов широких масс трудящихся. Ибо это есть главная созидательная сила общества.

«Мы говорили и говорим, что вклад каждого в развитие и процветание государства должен быть оценен по заслугам. Пока же мы далеки от этого: низкие доходы населения, безработица, нарушение прав работников, теневые схемы и проблемы в трудовом законодательстве – вот основные болевые точки, которые вызывают социальное напряжение в обществе», – отметил Терентьев.

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Он заявил, что главная задача партии в последовательной борьбе за права людей, справедливую оплату труда, достойные условия для жизни и работы.

Депутат пожелал жителям региона здоровья, сил и терпения.

Напомним, в 2021 году в Барнауле отменили большинство массовых мероприятий 1 мая, в том числе и традиционные и масштабные шествие и митинг краевых профсоюзов.

Информация предоставлена пресс-службой партии «Справедливая Россия – За правду».