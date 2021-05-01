О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравил жителей Алтайского края с Первомаем

Новости
0
Александр Терентьев
Александр ТерентьевФото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Терентьев поздравил жителей региона с Днем труда.

Он напомнил, что партия всегда выступала за соблюдение интересов широких масс трудящихся. Ибо это есть главная созидательная сила общества.

«Мы говорили и говорим, что вклад каждого в развитие и процветание государства должен быть оценен по заслугам. Пока же мы далеки от этого: низкие доходы населения, безработица, нарушение прав работников, теневые схемы и проблемы в трудовом законодательстве – вот основные болевые точки, которые вызывают социальное напряжение в обществе», – отметил Терентьев.

Профсоюзный митинг первого мая 2019 года

Первомай, которого не было. Как алтайские партии и профсоюзы планировали отметить день трудящихся

Новости

Он заявил, что главная задача партии в последовательной борьбе за права людей, справедливую оплату труда, достойные условия для жизни и работы.

Депутат пожелал жителям региона здоровья, сил и терпения.

Напомним, в 2021 году в Барнауле отменили большинство массовых мероприятий 1 мая, в том числе и традиционные и масштабные шествие и митинг краевых профсоюзов.

Информация предоставлена пресс-службой партии «Справедливая Россия – За правду».

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000