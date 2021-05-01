Из-за ухудшения паводковой ситуации на Алтае перекрыли дороги и эвакуировали жителей (фото и видео)

Паводок в Республике Алтай Фото: altai-republic.ru

Перед майскими праздниками в Республике Алтай серьезно ухудшилась паводковая ситуация. Подтопило улицы Горно-Алтайска, населенные пункты нескольких районов, дороги, в том числе и один из транспортных путей к Телецкому озеру. Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в подтопленные территории. Что известно о случившемся к этому часу – в материале «Политсибру».

Что произошло?

30 апреля в Горном Алтае из-за прихода тепла и дождей начались подтопления в четырех муниципалитетах – Горно-Алтайске, Майминском, Чойском и Турочакском районах.

По данным ГУ МЧС России по региону на 1 мая, из-за повышения уровня воды в малых реках затопило участки дорог. Движение транспорта закрыто:

на участке трассы Р-256 «Чуйский тракт» по направлению к Телецкому озеру в районе села Советское (Чойский район);

на дорогах местного значения Тулой – Бийка в Турочакском районе.

В МЧС также сообщили, что в Горно-Алтайске и Чойском районе подтопило 108 приусадебных участков, среди них 75 домов, в которых проживает 277 человек, в том числе 26 детей. Эвакуировали 49 человек (среди них пять детей).

В сети появились десятки видео и фотографий с подтопленных территорий. Очевидцы сообщают, что такого они еще никогда не видели. У кого-то водой скрыло полдома, где-то потоком реки смыло столб, под водой остались огороды.

Как отреагировали власти?

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил первому вице-премьеру Виталию Махалову и председателю комитета по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности Юрию Леонтьеву мониторить паводковую ситуацию в регионе и каждый час докладывать о повышении уровня воды в реках, сообщили «Политсибру» в пресс-службе правительства региона.

«Несмотря на предстоящие нерабочие дни, все профильные руководители, глава администрации города и все без исключения главы районов должны быть на рабочих местах. Прошу чутко, внимательно и оперативно реагировать на обращения и жалобы жителей, в том числе в интернете. Функционирующий режим повышенной готовности объявлен для всех сил и средств, важно не допустить чрезвычайных ситуаций, человеческих жертв и минимизировать все риски подтопления жилых домов», – заявил Хорохордин.

Глава региона поручил проверить готовность пунктов временного размещения и организовать работу дополнительных водомерных постов. И держать население в курсе развитии ситуации.

В республике работает межведомственный штаб. Руководители отделов ГОЧС города и районов постоянно находятся на связи.

По последним данным МЧС, для проведения эвакуации организовали семь спасательных групп в Горно-Алтайске и две группы в Чойском районе. Всего задействовали 17 человек, 39 единиц техники, в том числе шесть плавсредств.

Какая там сейчас обстановка?

Дожди в регионе не прекращались до вечера 30 апреля. Но сейчас, как передает МЧС, ситуация стабилизировалась, уровень рек снижается.

Так, в Горно-Алтайске на реке Улалушка вода упала на 1,2 метра, в реке Майма – на 10 см, дома и приусадебные участки освобождены от воды.

По данным на 10:00 1 мая, в Чойском районе все еще подтоплен 71 дом, в которых проживают 176 человек. Люди эвакуированы, у родственников находят 45 человек.

На 1 мая ожидаются незначительные осадки в южных районах региона. И как сообщили в МЧС, на этой территории ухудшение паводковой обстановки не прогнозируется.

«Уважаемые граждане и жители Республики Алтай. Просьба воздержаться от поездок в сторону озера Телецкое. Так как паводковая обстановка все еще сложная. Возможны переливы дорог, и будет затруднено движение транспорта», – заявили в региональном МЧС.

Единый телефон службы спасения «112», телефон пожарных и спасателей «101». Телефон доверия МЧС в Республике Алтай: 388-23-99999 (для всех абонентов республики).