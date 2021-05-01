Отопительный сезон в Барнауле закончится 11 мая

Батарея. Отопление Фото: Олег Укладов

Отопительный сезон в Барнауле заканчивается 11 мая. Соответствующее постановление 30 апреля подписал глава города Вячеслав Франк.

«С 11 мая система теплоснабжения будет переведена в режим работы для подачи только горячей воды», – сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Отопление в городе включили 22 сентября 2020 года. Общая его продолжительность составит 232 дня.

А сразу после отключения в Барнауле начнется межотопительный сезон. Во время него специалисты СГК будут ремонтировать теплосети и оборудование ТЭЦ, а управляющие компании – готовить дома к зиме (утеплять внутридомовое оборудование, проводить опрессовку, промывку трубопроводов).

Напомним, с 11 мая стартуют гидравлические испытания в контуре Барнаульской ТЭЦ-3. Они продлятся до 20 мая и коснутся 108 тысяч жителей Индустриального района (в границах улиц Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд). Это будет первый этап отключений, а второй пройдет с 12 по 15 июля. Дело в том, что в этом году испытывать тепловые сети на прочность будут по новой схеме: короткими периодами отдельно по магистралям, а сроки отключения горячей воды у потребителей сократились на шесть дней.

А с 17 мая у барнаульцев поэтапно начнут отключать горячую воду. Гидравлические испытания теплосетей малых котельных продлится два месяца.

В Рубцовске отопительный сезон завершился 30 апреля, в Бийске - 1 мая.