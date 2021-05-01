Ковид унес жизни еще шести жителей Алтайского края

Больница Фото: pixabay.com

Шесть жителей Алтайского края скончались в ковидных госпиталях за сутки, все – от COVID-19. За год в регионе зарегистрировали 2 973 летальных случаев среди зараженных, сообщили в оперативном штабе.

«Мы его теряем». Как пандемия обострила проблему нехватки медиков в Алтайском крае, и какой из нее выход Аналитика 27.04.2021 11:14

78 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. 24 из них – в Барнауле. Общее число зараженных в регионе превысило 49,7 тысячи.

Из больниц выписали еще 127 выздоровевших. В госпиталях лежат 818 человек с коронавирусом и 198 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 210 заболевших, из них 80 подключены к аппаратам ИВЛ.

119,9 тысяч жителей Алтайского края уже полностью привились от ковида. А 72,8 тысячи человек получили пока только первую дозу вакцины. К осени власти планируют вакцинировать около 1 млн жителей региона.