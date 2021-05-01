О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Ковид унес жизни еще шести жителей Алтайского края

Новости
0
Больница
БольницаФото: pixabay.com

Шесть жителей Алтайского края скончались в ковидных госпиталях за сутки, все – от COVID-19. За год в регионе зарегистрировали 2 973 летальных случаев среди зараженных, сообщили в оперативном штабе.

Медицина

«Мы его теряем». Как пандемия обострила проблему нехватки медиков в Алтайском крае, и какой из нее выход

Аналитика

78 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. 24 из них – в Барнауле. Общее число зараженных в регионе превысило 49,7 тысячи.

Из больниц выписали еще 127 выздоровевших. В госпиталях лежат 818 человек с коронавирусом и 198 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 210 заболевших, из них 80 подключены к аппаратам ИВЛ.

119,9 тысяч жителей Алтайского края уже полностью привились от ковида. А 72,8 тысячи человек получили пока только первую дозу вакцины. К осени власти планируют вакцинировать около 1 млн жителей региона.

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000