Отчет губернатора, запрет на шашлыки и депутатские заработки: что произошло в Алтайском крае за неделю

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

Самым ожидаемым событием этой недели в Алтайском крае стал отчет главы региона Виктора Томенко о проделанной за 2020 год работе, который он представил на сессии краевого парламента 29 апреля. Кроме того, стало известно, сколько заработали за прошлый год депутаты алтайского Заксобрания, был введен противопожарный режим, а в партиях произошли рокировки и обновления. Об этих и других событиях недели – в хронике «Политсибру».

Отчет губернатора

Глава региона Виктор Томенко рассказал депутатам АКЗС, чего удалось добиться в 2020 год и сделал несколько объявлений: в крае вырастет компенсация за подключение газа для малоимущих и некоторых других категорий, районы получат 300 млн на покупку автобусов, а муниципальные служащие - прибавку к зарплате на 15%. Народные избранники отчет приняли, пусть и не единогласно. А затем, уже в ходе сессии, определились и еще по нескольким нововведениям в краевое законодательство.

Доходы депутатов АКЗС

Самыми богатыми стали единороссы Дмитрий Аганов, Анатолий Вытоптов и Максим Кочев. А в оппозиции лучше всех зарабатывает экс-коммунист Владимир Попов.

Мизюлинская роща

Спорные моменты проекта благоустройства Мизюлинской рощи пересмотрят, собак и велосипедистов разграничат, а деревья, кроме аварийных, пожалеют. Но горожане все равно намерены держать руку на пульсе.

Противопожарный режим

Пока действуют особые меры, жителям региона запрещено жечь костры, жарить шашлыки, и вести пожароопасные работы. Нарушения караются штрафами.

Кандидаты на пост ректора АГМУ

Участие в аттестации на должность ректора алтайского медицинского университета примут пять кандидатов, один из которых нынешняя и.о. ректора Ирина Шереметьева. Возможно, что после «экзамена» медицинский вуз получит постоянного ректора.

Вакаев и «Новые люди»

Давно ходившие в политическом сообществе слухи подтвердились. О присоединении к партии бывший эсер Владислав Вакаев сообщил со словами, что НЛ сегодня самая прогрессивная и перспективная партия.

Крайн все-таки остается

Экс-руководитель алтайского отделения ЛДПР Максим Крайн стал уполномоченным представителем высшего совета партии по координации избирательной кампании либерал-демократов в регионе. Соответствующий документ подписал Владимир Жириновский, который чуть менее месяца назад сместил его с поста главы партии.

Кроме того, ЛДПР покинули еще два депутата: Иван Дубинин и Оксана Абрамова.

Сын бизнесмена и хранение наркотиков

По версии обвинения, 28-летний сын известного алтайского предпринимателя и тренера Андрея Степурко Матвей летом 2020 года поднял закладку с кокаином в лесу около поселка Власиха. Когда такси, в котором находился молодой человек, заблокировал патруль Росгвардии, тот якобы выкинул сверток в окно.

«Алтайкрайгазсервис» могут наказать за цены на доставку баллонов

По закону, газовики не могут увеличивать стоимость самих емкостей с топливом. А вот цену доставки – вполне. Чем, по версии антимонопольщиков, они и воспользовались.