Денег нет, но вы держитесь. Появятся ли в Алтайском крае новые трамваи, автобусы и корабли

Барнаульский общественный транспорт Фото: barnaul.org

К концу 2021 года в Алтайском крае должна появиться специальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). Она призвана «излечить» транспорт в регионе, но всех проблем не решит. Главная – обновления автобусов и трамваев – останется. О том, что какие изменения ждут отрасль, рассказал министр транспорта Алтайского края на заседании Общественной палаты Алтайского края Александр Дементьев 30 апреля.

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Краевая программа

ПКРТИ – это такой транспортный генплан (пока только для Барнаула и Бийска). Он включает оптимизацию перевозок, создание единой маршрутной сети, обслуживание удаленных поселков и так далее. Программу должны разработать до конца этого года. А в начале 2022 года власти планируют представить ее на суд общественности, комитетов и профильных организаций.

«Сколько отправлений нужно из города, нужно ли вообще определенное отправление, когда есть электричка? Нужны ли дублирующие маршруты? Как проработать все эффективно? На вопросы должен ответить специализированный институт», – заявил министр.

Александр Дементьев Фото: Антон Дегтярев

Автобусы

Проблема обновления автопарка в крае стоит жестко. Отчасти ее решит выделение из бюджета 300 млн рублей на покупку автобусов для муниципалитетов. Такое распоряжение дал губернатор Виктор Томенко, но в минтрансе еще решают, как именно распределить средства (часть средств может пойти не только на новую технику, но и обслуживание старой). Дементьев подчеркивает: приобрести автомобили для муниципалитетов – малое дело, нужно еще все правильно организовать.

«Мы рассматриваем все варианты. Край большой. В каждом районе есть своя специфика», – заявил Дементьев.

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Ранее «Политсибру» писал, что на невозможность выехать из села на общественном транспорте жаловались жители Угловского, Крутихинского, Заринского, Косихинского, Солтонского, Троицкого, Первомайского, Шипуновского и других районов края. Людям буквально приходится заказывать такси, чтобы доехать до райцентра в больницу или аптеку. Возможно, именно они и получат помощь.

Однако в городах (в том числе Барнауле и Бийске) новые автобусы появятся нескоро. Для того, чтобы входить в федеральные программы по обновлению общественного транспорта, нужно договориться с перевозчиками, ведь почти весь автопарк – частный. Однако сделать это пока не получается – перевозчики требуют повышения тарифов.

Однако власти с этим не согласны и считают существующие цены обоснованными.

Другая причина не повышать тарифы – доходы населения. Дементьев признает – люди не могут платить 50 или 60 рублей за проезд, как в регионах европейской части России. У них не такая платежеспособность.

Но какой-то выход искать надо.

Президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов предложил министру собрать перевозчиков и хотя бы обсудить, как быть. Дементьев согласился сделать это после майских праздников.

Пока же если обновление и происходит, то только по части автобусов малой и средней вместимости. И пока только за счет самих перевозчиков.

Впрочем, власти тоже помогают копеечкой. Например, в Барнауле в 2021 году на поддержку общественного транспорта выделили 314 млн рублей: 108,5 млн рублей на автотранспорт, 62,1 млн – на электротранспорт, а субсидии перевозчикам за неполученные доходы составят 143,7 млн рублей

Общественный транспорт Фото: pixabay.com

Электротранспорт

Ситуация с электротранспортом немного проще. Так как за трамваи и троллейбусы отвечают МУПы, то и договариваться с ними долго не надо. Алтайский край уже несколько лет участвует в конкурсе на получения нового подвижного состава, однако все никак не может его выиграть. В прошлый раз, например, регион неправильно составил документы. Однако в этом году, рассказал Дементьев, край рассчитывает таки получить помощь из центра.

«Мы предварительно заявки подготовили и сейчас их дорабатываем. Надо было сделать расчеты. Надеемся в этом году положение улучшить. Сейчас мы заявляемся на троллейбусы и трамваи, там конкуренция большая. Надеемся победить», – пояснил Дементьев.

По словам министра, электротранспорт для Барнаула действительно важен. Он перевозит до 48% всего пассажиропотока. Но «рогатые» – пока слишком медленный транспорт, его надо ускорять, говорят власти.

«Сейчас перед нами стоит задача повысить его среднюю скорость хотя бы до 21 километра. Крест на электротранспорте ставить не будем», – говорит Дементьев.

Обновляют в крае и электрички. Так, в прошлом году регион получил 25 новых вагонов. Также начали курсировать пригородные экспресс-поезда от Барнаула до Рубцовска и Бийска.

Засадание Общественной палаты Алтайского края 30 апреля 2021 года Фото: Антон Дегтярев

Водный транспорт

А вот надежд на обновление водного транспорта, кажется, нет никаких. Об этом министр говорит прямо. Сейчас для властей главное – поддерживать в надлежащем состоянии то, что есть. На остальное просто нет денег. К тому же, водный транспорт не пользуется популярностью у жителей края и Барнаула. Низкий пассажиропоток никогда не окупит затраты на новые суда и даже на ремонт уже существующих.

«Суда у нас еще 80-х годов. Сейчас их нельзя переделать даже в круизное. Это будет стоить порядка 65-70 млн рублей, а пассажиропоток пока не виден. Коммерческие структуры пытаются подойти к этому вопросу, но реализовать ничего не получается», – пояснил министр.

Основная задача – просто сохранить флот, мало-мальски развить его туристический потенциал и повысить грузооборот, уверяет Дементьев. Однако как именно это сделать и на какие деньги, он не рассказал.

Компании, которые возят пассажиров по воде, терпят убытки. Так, государство только за прошлый год помогло погасить 11 млн рублей долгов.

Напомним, что ранее Александр Дементьев оценил серьезность проблемы пробок в городе после закрытия на ремонт путепровода на проспекте Ленина. Также министр поделился новой информацией о проекте обхода Барнаула и поведал, что ремонт старого моста через Обь закончен на 72%.