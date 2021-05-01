Вторая половинка бюджета. Сколько зарабатывают супруги депутатов алтайского парламента

Сессия АКЗС в апреле 2021 года Фото: Олег Укладов

30 апреля Алтайское краевое Заксобрание опубликовало информацию о доходах депутатов и их семей за 2020 год. Большинство народных избранников являются в своих семьях основными добытчиками. Однако у некоторых все обстоит совершенно иначе. «Политсибру» изучил доходы спутников жизни алтайских депутатов, и выяснил, кому приходится тащить семейный бюджет на себе, а кто, напротив, очень удачно вступил в брак.

Выгодная партия

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У некоторых народных избранников супруги привносят в семью большую часть доходов. Видимо, потому что мужья уж очень увлечены политической борьбой.

Среди тех, кто зарабатывает чуть больше супруга-депутата, например, жена экс-коммуниста Олега Кравченко: 428 тысяч рублей за 2020 год при доходах мужа в 363 тысячи.

Супруга эсера Александра Николайчика также заработала в 2020 году значительно больше своего благоверного: 1,4 млн рублей против 658 тысяч у мужа. Небольшой разрыв в доходах в пользу жены у бывшего эсера Владислава Вакаева: миллион у самого депутата, и полтора у супруги.

А вот жена единоросса Сергея Шабанова заработала 1,9 млн рублей против 46 тысяч доходов у мужа. При этом сам Шабанов, несмотря на скромные доходы, может похвастаться неплохим автопарком Mercedes-Benz E 350 и Hyundai Tucson 2,7 GLS.

Но, пожалуй, удачнее всех женился еще один экс-коммунист Владимир Попов. Он за 2020 год заработал порядка 13,6 млн рублей, а вот его жена – все 16,9. Также супруге Попова принадлежат три земельных участка, два дома, квартира и две машины.

Равенство и братство

У некоторых депутатов доходы с супругой расходятся лишь немного. В относительных величинах, конечно. Это касается, например, бывшего коммуниста Сергея Сартакова (396 тысяч рублей за 2020 год у супруги и 538 тысяч у самого депутата).

Достаточно небольшой разрыв в доходах с женой у единоросса Юрия Матвейко 11 миллионов у него и 7,9 у супруги. У Павла Шумихина и его второй половинки доходы также довольно близки также доходы 509 тысяч и 401 тысяча. Кроме того, обе квартиры супругов находятся в общем владении.

Депутат-кормилец

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Но в большинстве случаев, конечно, народные избранники отвечают за львиную долю семейного благосостояния.

Например, единоросс Вадим Смагин зарабатывает примерно в 30 раз больше супруги: 12,4 млн против 237 тысяч. А руководитель фракции ЕР Сергей Приб пополнил семейную казну на 13,4 млн при доходах жены в 601 тысячу рублей. У другого единоросса и одного из богатейших депутатов АКЗС Анатолия Вытоптова разница в доходах с супругой более чем в 60 раз: 32 млн и 464 тысячи.

А главный либерал-демократ Владимир Семенов задекларировал 3,9 млн рублей при доходах своей подруги жизни в 75 тысяч. Впрочем, это частично компенсируется тем, что у его супруги есть свой жилой дом.

Та же ситуация и в семьях прекрасной половины депутатского корпуса. Например, Татьяна Ильюченко заработала 3,5 млн рублей, а ее муж – 782 тысячи рублей. Ирина Шудра тоже заработала почти в 2,5 раза больше супруга – 2,5 млн и 1,1 млн соответственно.