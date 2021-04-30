Одному 33 миллиона, другому 29 тысяч рублей. Депутаты парламента Алтайского края раскрыли свои доходы

Сессия АКЗС в апреле 2021 года Фото: Олег Укладов

Стало известно, сколько в ковидном 2020 году заработали депутаты Алтайского краевого Заксобрания. Палитра доходов как всегда огромная. Самые крупные бизнесмены задекларировали по 20-30 млн рублей за год, а самый скромный, кстати, тоже бизнесмен, имеет официальный заработок чуть меньше 30 тысяч. Раз уже обнародование доходов процедура обязательная, то мы без стеснения заглянули в депутатские карманы.

Топ-10 самых богатых депутатов:

Аганов Дмитрий (ЕР) – 32,972 млн,

Вытоптов Анатолий (ЕР) – 32,737 млн,

Кочев Максим (ЕР) – 26,726 млн,

Шамков Артем (ЕР) – 20,37 млн

Кривенко Алексей (ЕР) – 19,090 млн,

Найден Алексей (ЕР) – 17,493 млн,

Попов Владимир (КПРФ) – 13,648 млн,

Приб Сергей (ЕР) – 13,404 млн,

Смагин Вадим (ЕР) – 12,494 млн,

Матвейко Юрий (ЕР) – 11,061 млн.

Дмитрий Аганов Фото: пресс-служба АКЗС

Итак, самый обеспеченный депутат снова Дмитрий Аганов. Хотя доходы бизнесмена в прошлом году против позапрошлого немного сократились – на 5 млн рублей. У лидера депутатского Forbes несколько долей земельных участках, жилой дом в 340 квадратов, квартира и несколько нежилых помещений в долевой собственности. При этом из транспорта у самого богатого депутата есть только катер. Кстати, его супруга задекларировала доход в 6,8 млн рублей.

Сессия АКЗС в апреле 2021 года Фото: Олег Укладов

У четы Вытоптовых четыре квартиры: две у жены, одна у него самого и одна общая. У самого бизнесмена также есть земельный участок в 2454 квадрата и автомобиль премиум-класса BMW X5 XDRIVE 201. Жена Вытоптова владеет автомобилем Mersedes Benz GLK 220, а заработала она 464 тысяч рублей. Кстати, год назад он заработал 12,5 млн рублей, то есть в 2,5 раза меньше, чем в ковидный год.

Максим Кочев Фото: пресс-служба АКЗС

Новичок депутатского корпуса, представитель аграрного бизнеса Максим Кочев имеет 65 земельных участков, как личных, так и в долевой собственности. А еще у него 19 нежилых зданий, два сооружения электроэнергетики, три квартиры в индивидуальной собственности и одна в долевой. При этом транспорта у депутата нет.

Сессия АКЗС в апреле 2021 года Фото: Олег Укладов

Еще один новый депутат (и один из самых молодых в АКЗС, ему всего 31 год), генеральный директор ООО «Барнаульский завод АТИ» Артем Шамков при доходе в 20 млн рублей задекларировал только гараж, квартиру и два нежилых помещения.

У бизнесмена Алексея Кривенко целый автопарк: четыре легковых и четыре грузовых автомобиля, а также автоприцеп. Кроме того, в собственности у депутата есть свой цех безалкогольной продукции. А также у него есть дом в общей долевой собственности с супругой.

Алексей Найден также оказался в числе относительно скромных собственников: один дом, одна квартира, один гараж. При этом три легковых автомобиля разных марок: Audi Q5, BMW X1, Toyota Rav 4.

Владимир Попов Фото: пресс-служба АКЗС

А экс-коммунисту, депутату и «родственнику» C. C. Catch Владимиру Попову, похоже, повезло очень удачно жениться. У его супруги три земельных участка, два дома, квартира и две машины. И зарабатывает она на уровне мужа – 16,9 млн рублей. А у самого депутата только склады.

Генеральный директора АО «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб может похвастаться не чем-нибудь, а целым снегоболотоходом. Вообще, нужно отметить, что руководство краевой «Единой России» любит подобную «экстремальную технику»: снегоходы (пусть и без приставки болото) есть у спикера АКЗС Александра Романенко и у вице-спикера Сергея Серова).

У главы Бочкаревского пивзавода Вадима Смагин есть и снегоход, и снегоболотоход, так что, можем предположить, что он настроен на хорошую карьеру в рядах партии власти (шутка). Кроме того, он владеет тремя земельными участками и дом в совместной собственности с женой.

Главный алтайский «заправщик» (председатель Совета директоров компании «ОКТАН») Юрий Матвейко имеет в собственности несколько заправок и семь земельных участков. У жены его тоже есть «земельные владения» – шесть участков, она задекларировала 7,9 млн рублей.

Депутаты с доходами ниже 50 тысяч рублей в год:

Шабанов Сергей (ЕР) – 46 тысяч,

Степурко Дмитрий (ЛДПР) – 29 тысяч.

Любопытно, что Шабанов при таком скромном доходе числится совладельцем и директором компании, которая занимается оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами.

А сын известного спортсмена и тренера Андрея Степурко является владельцем нескольких компаний (судя по данным «Спарк-Интерфакс», не самых прибыльных).

Сессия АКЗС в апреле 2021 года Фото: Олег Укладов

Доходы свыше 5 млн рублей в год:

Бушков Николай (ЕР) – 10,497 млн,

Хмурович Андрей (ЕР) – 9,177 млн,

Данилин Николай (ЕР) – 6,738 млн,

Кайро Юрий (ЕР) – 6,529 млн.

Доходы в 3-6 млн рублей:

Лунев Альберт (ЕР) – 4,439 млн,

Устинов Владимир (ЕР) – 4,396 млн,

Лазарев Александр (ЕР) – 4,360 млн,

Романенко Александр (ЕР) – 4,310 млн,

Демин Александр (ЕР) – 4,119 млн,

Балушкин Александр (ЕР) – 3,962 млн,

Серов Сергей (ЕР) – 3,945 млн,

Семенов Владимир (ЛДПР) – 3,926 млн,

Боровикова Евгения (ЛДПР) – 3,826 млн,

Трофимов Борис (ЕР) – 3,628 млн,

Ильюченко Татьяна (ЕР) – 3,535 млн,

Сивец Сергей (ЕР) – 3,477 млн,

Голобородько Денис (ЕР) – 3,219 млн.

Доходы менее 3 млн рублей:

Солнцева Ирина (ЕР) – 2,865 млн,

Молотов Александр (СР) – 2,696 млн,

Писарев Сергей (ЕР) – 2,688 млн,

Астанчик Юрий (КПРФ) – 2,513 млн,

Суслова Людмила (СР) – 2,459 млн,

Бенслер Сергей (ЕР) – 2,389 млн,

Шудра Ирина (ЛДПР) – 2,452 млн,

Панарин Игорь (ЕР) – 2,381 млн,

Мордовин Иван (ЕР) – 2,356 млн,

Бахтин Григорий (ЕР) – 2 млн,

Абрамов Андрей (ЕР) – 1,989 млн,

Секрета Андрей (ЛДПР) – 1 758 млн,

Талдыкин Максим (КПРФ) – 1,487 млн,

Початов Вячеслав (КПРФ) – 1,464 млн,

Якушев Николай (ЕР) – 1,252 млн,

Вакаев Владислав (СР)– 1,058 млн,

Пляко Игорь (ЕР) – 1,016 млн.

Доходы менее 1 млн рублей:

Суворов Анатолий (ЕР) – 999 тысяч,

Рего Павел (ЛДПР) – 865 тысяч,

Траутвейн Александр (ЕР) – 832 тысяч,

Степин Максим (ЕР) – 674 тысяч,

Цепенко Наталья (ЕР) – 653 тысяч,

Николайчик Александр (СР) – 658 тысяч,

Сартаков Андрей (КПРФ) – 538 тысяч,

Шумихин Павел (ЕР) – 509 тысяч,

Прусакова Мария (КПРФ) – 504 тысяч,

Диркс Иван (ЕР) – 472 тысяч,

Лямин Сергей (ЕР) – 441 тысяч,

Никишанин Михаил (СР) – 408 тысяч,

Журавлева Ирина (ЛДПР) – 384 тысяч,

Абрамова Оксана (ЛДПР) – 366 тысяч,

Кравченко Олег (КПРФ) – 363 тысяч,

Железовский Василий (СР) – 350 тысяч,

Дубинин Иван (ЛДПР) – 347 тысяч,

Щербаков Виталий (ЕР) – 342 тысяч,

Лапина Вероника (КПРФ) – 263 тысяч,

Кондратьев Всеволод (ЕР) – 159 тысяч.