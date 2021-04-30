Стало известно, сколько в ковидном 2020 году заработали депутаты Алтайского краевого Заксобрания. Палитра доходов как всегда огромная. Самые крупные бизнесмены задекларировали по 20-30 млн рублей за год, а самый скромный, кстати, тоже бизнесмен, имеет официальный заработок чуть меньше 30 тысяч. Раз уже обнародование доходов процедура обязательная, то мы без стеснения заглянули в депутатские карманы.
Итак, самый обеспеченный депутат снова Дмитрий Аганов. Хотя доходы бизнесмена в прошлом году против позапрошлого немного сократились – на 5 млн рублей. У лидера депутатского Forbes несколько долей земельных участках, жилой дом в 340 квадратов, квартира и несколько нежилых помещений в долевой собственности. При этом из транспорта у самого богатого депутата есть только катер. Кстати, его супруга задекларировала доход в 6,8 млн рублей.
У четы Вытоптовых четыре квартиры: две у жены, одна у него самого и одна общая. У самого бизнесмена также есть земельный участок в 2454 квадрата и автомобиль премиум-класса BMW X5 XDRIVE 201. Жена Вытоптова владеет автомобилем Mersedes Benz GLK 220, а заработала она 464 тысяч рублей. Кстати, год назад он заработал 12,5 млн рублей, то есть в 2,5 раза меньше, чем в ковидный год.
Новичок депутатского корпуса, представитель аграрного бизнеса Максим Кочев имеет 65 земельных участков, как личных, так и в долевой собственности. А еще у него 19 нежилых зданий, два сооружения электроэнергетики, три квартиры в индивидуальной собственности и одна в долевой. При этом транспорта у депутата нет.
Еще один новый депутат (и один из самых молодых в АКЗС, ему всего 31 год), генеральный директор ООО «Барнаульский завод АТИ» Артем Шамков при доходе в 20 млн рублей задекларировал только гараж, квартиру и два нежилых помещения.
У бизнесмена Алексея Кривенко целый автопарк: четыре легковых и четыре грузовых автомобиля, а также автоприцеп. Кроме того, в собственности у депутата есть свой цех безалкогольной продукции. А также у него есть дом в общей долевой собственности с супругой.
Алексей Найден также оказался в числе относительно скромных собственников: один дом, одна квартира, один гараж. При этом три легковых автомобиля разных марок: Audi Q5, BMW X1, Toyota Rav 4.
А экс-коммунисту, депутату и «родственнику» C. C. Catch Владимиру Попову, похоже, повезло очень удачно жениться. У его супруги три земельных участка, два дома, квартира и две машины. И зарабатывает она на уровне мужа – 16,9 млн рублей. А у самого депутата только склады.
Генеральный директора АО «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб может похвастаться не чем-нибудь, а целым снегоболотоходом. Вообще, нужно отметить, что руководство краевой «Единой России» любит подобную «экстремальную технику»: снегоходы (пусть и без приставки болото) есть у спикера АКЗС Александра Романенко и у вице-спикера Сергея Серова).
У главы Бочкаревского пивзавода Вадима Смагин есть и снегоход, и снегоболотоход, так что, можем предположить, что он настроен на хорошую карьеру в рядах партии власти (шутка). Кроме того, он владеет тремя земельными участками и дом в совместной собственности с женой.
Главный алтайский «заправщик» (председатель Совета директоров компании «ОКТАН») Юрий Матвейко имеет в собственности несколько заправок и семь земельных участков. У жены его тоже есть «земельные владения» – шесть участков, она задекларировала 7,9 млн рублей.
Любопытно, что Шабанов при таком скромном доходе числится совладельцем и директором компании, которая занимается оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами.
А сын известного спортсмена и тренера Андрея Степурко является владельцем нескольких компаний (судя по данным «Спарк-Интерфакс», не самых прибыльных).
Ковидный год явно сказался на доходах большинства депутатов
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