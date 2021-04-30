Не беги, Форест. Что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из Алтайского края

Побег Фото: pixabay.com

Отток населения, особенно молодежи, – одна из главных проблем российской провинции. Не избежал этого и Алтайский край. Молодые жители региона стремятся в Новосибирск (потому что он близко), Москву (потому что столица, там больше всего денег) и Санкт-Петербург (который манит своей романтикой). О том, почему это происходит и как остановить процесс, «Политсибру» рассказали те, мог бы покинуть регион, но остался.

Хайпожоры, хейтеры и уезжающая молодежь. Алтайские депутаты пришли обсудить развитие края и устроили предвыборные дебаты Аналитика 16.04.2021 9:09

Зарплата

Основной (но не единственный) якорь для любого начинающего самостоятельную жизнь человека – деньги. Средняя зарплата в Алтайском крае действительно невысокая – около 30 тысяч рублей. Но она уверенно растет: за последние три года этот показатель увеличился почти на треть. И, как заявил во время недавнего отчета о работе правительства за 2020 год губернатор региона Виктор Томенко, рост заработной платы – одна из первостепенных задач для власти.

Но как это сделать? По мнению депутата Барнаульской гордумы, известного спортсмена Ивана Нифонтова, чтобы экономика заработала активнее, нужно привлекать инвестиции.

«Я видел много городов и стран, и хорошо живут не только там, где есть нефть и газ. Но и там, где регион дает возможности для развития бизнеса. Где власти создают инфраструктуру, не мешают развиваться, поддерживают, если это потребуется. И я думаю, что у нас на Алтае есть все возможности для такого развития. Мы можем и должны создавать условия для привлечения инвестиций и захода в край серьезных предприятий, которые обеспечат высокооплачиваемую работу и рост покупательской способности наших граждан. И нашей молодежи не нужно будет покидать родной регион», – рассказал Нифонтов.

Депутат уверен, что на создание комфортных условий для предпринимательства нужен конструктивный диалог между властью и бизнесом.

«Это как в командном спорте: у каждого игрока своя задача, но от каждого зависит общий результат. Чем активнее в крае будет развиваться бизнес, тем больше налогов поступит в бюджет на строительство дорог, благоустройство, выплаты зарплат, и тем больше будет рабочих мест. Это выгодно всем», – отметил Нифонтов.

Иван Нифонтов Фото: Антон Дегтярев

Самореализация и карьерный рост

Чтобы получать хоть какую-то зарплату, молодежи нужна работа, желательно – хорошая, по специальности, и в идеале надо бы иметь какие-то варианты на подработку еще в студенчестве. Но хороших вариантов не так много, говорит автор You-Tube канала «НеПолитолог» и группы с таким же названием во «Вконтакте» Егор Поломошнов. Он уверен: многим сверстникам не помешала бы поддержка при трудоустройстве.

Да и кроме вузовского образования должны быть и другие, дополнительные варианты самореализации. Чтобы Москва и Санкт-Петербург не так активно «пылесосили» алтайскую молодежь, региону нужно вводить специальные программы для поддержки активных и целеустремленных.

«Например, урбанисты. У них ведь столько хороших идей. Их можно разбирать еще со студенческой скамьи. Когда тебя слышат и слушают, тебе дают хотя бы площадку для реализации, ты останешься, ты захочешь развивать свой город», – добавляет в тему Иван Нифонтов.

А с этим бывают проблемы, отмечает создатель интернет-сообщества «Barnaul22», бизнесмен Алексей Куреленок. Активным и желающим организовать какой-нибудь «движ» сложно получить согласие и поддержку чиновников – мешает бюрократия.

«Молодежь на самом деле хочет реализоваться, что-то делать, творить, созидать, привлекать сюда инвестиции, проекты интересные. А для власти чем меньше происходит в крае – тем лучше», – рассказывает он.

Больше активности должно быть и со стороны государства. Например, Куреленок уверен, что повысить престиж края в России и в мире, а также привлечь сюда туристов могут спортивные мероприятия.

Да и в целом спорт – важная составляющая комфортной жизни. Особенно если начинать с детства.

«Это тоже социальный лифт, где молодежь может самореализоваться. Но развитие спортивной инфраструктуры требует серьезного финансирования, а потом и здесь очень важна роль власти», – отметил Нифонтов.

Кстати, он активно занимается развитием таких проектов. Говорит, что это очень помогает формировать характер подрастающего поколения, учить их добиваться целей (чтобы быть готовым зарабатывать трудом), делать жизнь насыщенной и разнообразной.

В конце концов, нужно и больше развлечений и культурных мероприятий – молодежь должна где-то веселиться.

Алексей Куреленок Фото: C личной страницы Алексей Куреленка о во Вконтакте

Удобный город

Еще одно важное условие – качество и цена проживания. И это не правильно, когда молодой человек, например, в Новосибирске может позволить себе больше, чем такой же парень в Алтайском крае, говорит Куреленок.

Он считает, что для молодых людей нужно создавать специальные программы, которые помогут им получить дешевое жилье. Ведь сейчас цена на квартиру в Барнауле только растет (за последнее время она выросла на 20-30%). Сейчас стоимость жилья добралась до уровня 3-4 млн. Такие же цены есть, например, в Екатеринбурге.

Недавно «Barnaul22» провел опрос населения. И люди рассказали, что кроме денег, им важно и просто комфортное существование: парки, прогулочные зоны, велосипедные дорожки, скейт-парки.

«Посмотрите, какие в Краснодаре, Красноярске, даже в Новосибирске парки. Нам надо стремиться выйти на тот же уровень», – объясняет Куреленок.

Вывести регион поближе к «тому» уровню призвана госпрограмма по созданию комфортной городской среды. В 2021 году по ней в городах и селах края благоустроят 175 общественных пространств и дворов многоквартирных домов.

«Барнаул тянется за другими города, и в то же время должен подтягивать за собой муниципалитеты. Сельская молодежь тоже имеет права на достойную жизнь, ведь именно на селе держится весомая часть АПК региона», – подчеркивает Нифонтов.

Достойная зарплата, доступное и качественное жилье, высококвалифицированная медицина, также развития инфраструктура – это базовые вещи для молодых семей. Именно они смогут стать «жизненными якорями», которые удержат отплывающее из гавани «молодое судно», уверены собеседники. Но создавать эту систему нужно комплексно.

Алтайский край уже несколько лет остается в «минусе» по миграции населения. Так, например, в первый месяц 2020 года из региона уехало на 381 человека больше, чем приехало. В январе 2021 года ситуация не изменилась. Количество покинувших Алтайский край на 274 человека превысило число приехавших.