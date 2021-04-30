Не беги, Форест. Что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из Алтайского края

Отток населения, особенно молодежи, – одна из главных проблем российской провинции. Не избежал этого и Алтайский край. Молодые жители региона стремятся в Новосибирск (потому что он близко), Москву (потому что столица, там больше всего денег) и Санкт-Петербург (который манит своей романтикой). О том, почему это происходит и как остановить процесс, «Политсибру» рассказали те, мог бы покинуть регион, но остался.
Основной (но не единственный) якорь для любого начинающего самостоятельную жизнь человека – деньги. Средняя зарплата в Алтайском крае действительно невысокая – около 30 тысяч рублей. Но она уверенно растет: за последние три года этот показатель увеличился почти на треть. И, как заявил во время недавнего отчета о работе правительства за 2020 год губернатор региона Виктор Томенко, рост заработной платы – одна из первостепенных задач для власти.
Но как это сделать? По мнению депутата Барнаульской гордумы, известного спортсмена Ивана Нифонтова, чтобы экономика заработала активнее, нужно привлекать инвестиции.
«Я видел много городов и стран, и хорошо живут не только там, где есть нефть и газ. Но и там, где регион дает возможности для развития бизнеса. Где власти создают инфраструктуру, не мешают развиваться, поддерживают, если это потребуется. И я думаю, что у нас на Алтае есть все возможности для такого развития. Мы можем и должны создавать условия для привлечения инвестиций и захода в край серьезных предприятий, которые обеспечат высокооплачиваемую работу и рост покупательской способности наших граждан. И нашей молодежи не нужно будет покидать родной регион», – рассказал Нифонтов.
Депутат уверен, что на создание комфортных условий для предпринимательства нужен конструктивный диалог между властью и бизнесом.
«Это как в командном спорте: у каждого игрока своя задача, но от каждого зависит общий результат. Чем активнее в крае будет развиваться бизнес, тем больше налогов поступит в бюджет на строительство дорог, благоустройство, выплаты зарплат, и тем больше будет рабочих мест. Это выгодно всем», – отметил Нифонтов.
Чтобы получать хоть какую-то зарплату, молодежи нужна работа, желательно – хорошая, по специальности, и в идеале надо бы иметь какие-то варианты на подработку еще в студенчестве. Но хороших вариантов не так много, говорит автор You-Tube канала «НеПолитолог» и группы с таким же названием во «Вконтакте» Егор Поломошнов. Он уверен: многим сверстникам не помешала бы поддержка при трудоустройстве.
Да и кроме вузовского образования должны быть и другие, дополнительные варианты самореализации. Чтобы Москва и Санкт-Петербург не так активно «пылесосили» алтайскую молодежь, региону нужно вводить специальные программы для поддержки активных и целеустремленных.
«Например, урбанисты. У них ведь столько хороших идей. Их можно разбирать еще со студенческой скамьи. Когда тебя слышат и слушают, тебе дают хотя бы площадку для реализации, ты останешься, ты захочешь развивать свой город», – добавляет в тему Иван Нифонтов.
А с этим бывают проблемы, отмечает создатель интернет-сообщества «Barnaul22», бизнесмен Алексей Куреленок. Активным и желающим организовать какой-нибудь «движ» сложно получить согласие и поддержку чиновников – мешает бюрократия.
«Молодежь на самом деле хочет реализоваться, что-то делать, творить, созидать, привлекать сюда инвестиции, проекты интересные. А для власти чем меньше происходит в крае – тем лучше», – рассказывает он.
Больше активности должно быть и со стороны государства. Например, Куреленок уверен, что повысить престиж края в России и в мире, а также привлечь сюда туристов могут спортивные мероприятия.
Да и в целом спорт – важная составляющая комфортной жизни. Особенно если начинать с детства.
«Это тоже социальный лифт, где молодежь может самореализоваться. Но развитие спортивной инфраструктуры требует серьезного финансирования, а потом и здесь очень важна роль власти», – отметил Нифонтов.
Кстати, он активно занимается развитием таких проектов. Говорит, что это очень помогает формировать характер подрастающего поколения, учить их добиваться целей (чтобы быть готовым зарабатывать трудом), делать жизнь насыщенной и разнообразной.
В конце концов, нужно и больше развлечений и культурных мероприятий – молодежь должна где-то веселиться.
Еще одно важное условие – качество и цена проживания. И это не правильно, когда молодой человек, например, в Новосибирске может позволить себе больше, чем такой же парень в Алтайском крае, говорит Куреленок.
Он считает, что для молодых людей нужно создавать специальные программы, которые помогут им получить дешевое жилье. Ведь сейчас цена на квартиру в Барнауле только растет (за последнее время она выросла на 20-30%). Сейчас стоимость жилья добралась до уровня 3-4 млн. Такие же цены есть, например, в Екатеринбурге.
Недавно «Barnaul22» провел опрос населения. И люди рассказали, что кроме денег, им важно и просто комфортное существование: парки, прогулочные зоны, велосипедные дорожки, скейт-парки.
«Посмотрите, какие в Краснодаре, Красноярске, даже в Новосибирске парки. Нам надо стремиться выйти на тот же уровень», – объясняет Куреленок.
Вывести регион поближе к «тому» уровню призвана госпрограмма по созданию комфортной городской среды. В 2021 году по ней в городах и селах края благоустроят 175 общественных пространств и дворов многоквартирных домов.
«Барнаул тянется за другими города, и в то же время должен подтягивать за собой муниципалитеты. Сельская молодежь тоже имеет права на достойную жизнь, ведь именно на селе держится весомая часть АПК региона», – подчеркивает Нифонтов.
Достойная зарплата, доступное и качественное жилье, высококвалифицированная медицина, также развития инфраструктура – это базовые вещи для молодых семей. Именно они смогут стать «жизненными якорями», которые удержат отплывающее из гавани «молодое судно», уверены собеседники. Но создавать эту систему нужно комплексно.
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Да все по факту, привлекать надо инвесторов, а то скоро без молодежи совсем останемся.
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Ну вот все карты в руки и Нифонтову и Куреленку и другим молодым и активным. Надо вытаскивать край из задницы и делать жизнь в регионе достойной. А то уже не то что молодежь, уже и старики скоро побегу.
Давно пора комплексно развивать край. Даже спорт уже изменит мироздание у детей, дисциплинирует и даст жизненные ориентиры, которые позволят как-то улучшить нашу жизнь.