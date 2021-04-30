Немного больше, чем раньше. Сколько денег потратят на ремонт дорог в Алтайском крае в 2021 году

Ремонт дороги в Барнауле Фото: barnaul.org

13,3 млрд рублей потратят на ремонт и содержание дорог в Алтайском крае, а также на предоставление субсидий муниципалитетам на поддержание их дорожной сети в 2021 году. Еще более 4 млрд рублей пойдет на обновление сети в рамках федерального проекта. Об этом во время пресс-конференции 30 апреля рассказал министр транспорта Александр Дементьев. По его словам, это чуть больше, чем было в прошлом году.

«Средства дорожного фонда будут направлены на продолжение работ по приведению в нормативное состояние опорной сети, по которой проходит максимальное количество общественного транспорта, перевозят грузы. То есть на дорогах межмуниципальных и межрегиональных сети, где максимальная интенсивность движения», – говорит Дементьев.

Речь идет о дороге в сторону Камня-на-Оби и Змеиногорска. Отремонтируют автодороги от Бийска в сторону Солтона, и приступят к работам на дороге по прямому направлению от Белокурихи в сторону Чарыша.

Кроме того, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» 100 участков отремонтируют в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. На них потратят более 4 млрд рублей.