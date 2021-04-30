О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Немного больше, чем раньше. Сколько денег потратят на ремонт дорог в Алтайском крае в 2021 году

Новости
1
Ремонт дороги в Барнауле
Ремонт дороги в БарнаулеФото: barnaul.org

13,3 млрд рублей потратят на ремонт и содержание дорог в Алтайском крае, а также на предоставление субсидий муниципалитетам на поддержание их дорожной сети в 2021 году. Еще более 4 млрд рублей пойдет на обновление сети в рамках федерального проекта. Об этом во время пресс-конференции 30 апреля рассказал министр транспорта Александр Дементьев. По его словам, это чуть больше, чем было в прошлом году.

«Средства дорожного фонда будут направлены на продолжение работ по приведению в нормативное состояние опорной сети, по которой проходит максимальное количество общественного транспорта, перевозят грузы. То есть на дорогах межмуниципальных и межрегиональных сети, где максимальная интенсивность движения», – говорит Дементьев.

Речь идет о дороге в сторону Камня-на-Оби и Змеиногорска. Отремонтируют автодороги от Бийска в сторону Солтона, и приступят к работам на дороге по прямому направлению от Белокурихи в сторону Чарыша.

Кроме того, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» 100 участков отремонтируют в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. На них потратят более 4 млрд рублей.

Буквы «Барнаул»

Алтайский министр транспорта рассказал, на какой стадии находится грандиозный проект обхода Барнаула

Новости

В 2018 году его оценивали в 49 млрд рублей

585
#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (1)

1000

Гость

Секс Знакомства: Анонимно, бесплатно, реальные девки, проверены фото, не ломаются и сами хотят секса!Просто попробуй и сам убедись,вот сайт----- http://srt.vg/hotelka

Ответить