13,3 млрд рублей потратят на ремонт и содержание дорог в Алтайском крае, а также на предоставление субсидий муниципалитетам на поддержание их дорожной сети в 2021 году. Еще более 4 млрд рублей пойдет на обновление сети в рамках федерального проекта. Об этом во время пресс-конференции 30 апреля рассказал министр транспорта Александр Дементьев. По его словам, это чуть больше, чем было в прошлом году.
«Средства дорожного фонда будут направлены на продолжение работ по приведению в нормативное состояние опорной сети, по которой проходит максимальное количество общественного транспорта, перевозят грузы. То есть на дорогах межмуниципальных и межрегиональных сети, где максимальная интенсивность движения», – говорит Дементьев.
Речь идет о дороге в сторону Камня-на-Оби и Змеиногорска. Отремонтируют автодороги от Бийска в сторону Солтона, и приступят к работам на дороге по прямому направлению от Белокурихи в сторону Чарыша.
Кроме того, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» 100 участков отремонтируют в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. На них потратят более 4 млрд рублей.
В 2018 году его оценивали в 49 млрд рублей
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