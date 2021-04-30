Почти пять тысяч жителей Алтайского края написали «Диктант Победы»

Акция «Диктант Победы» Фото: Пресс-служба АКЗС

В 2021 году почти пять тысяч жителей Алтайского края написали «Диктант Победы». Среди них были и депутаты партии «Единая Россия», которая выступает одним из организаторов патриотической акции.

Написать «Диктант Победы» в регионе можно было на 73 площадках – в школах, вузах, на базе предприятий Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСИН, в Парламентском центре. Также в этом году работало 20 онлайн-площадок.

«Акция беспрецедентна по своим масштабам. Площадки открылись не только по всей России, но и во многих странах мира. Благодарен молодым ребятам, которые пришли сегодня. Рад, что вы заинтересованы в нашей истории и занимаете активную жизненную позицию», – отметил секретарь реготделения «Единой России» Александр Романенко, приветствуя собравшихся в стенах парламента.

Одним из участников диктанта стал депутат Госдумы от Алтайского края, член генсовета ЕР Даниил Бессарабов. Говорит, что в школе история была одним из его любимых предметов, а поэтому он с большим удовольствием присоединился к акции. И он был приятно удивлен, что молодежь так активно интересуется «Диктантом Победы».

А вот депутат Госдумы от Алтайского края, заместитель секретаря реготделения партии Наталья Кувшинова уже не первый раз пишет диктант. И она подтвердила: интерес к этой акции ежегодно растет.

«Мы не ошиблись: год от года акция получает все больший отклик. Если в 2019 году участников было чуть более 100 тысяч, то в 2020 году уже более миллиона жителей из разных стран мира написали «Диктант Победы», – сказала Кувшинова.

Проверить свои знания решил депутат алтайского Заксобрания от «Единой России» Артем Шамков. И не пожалел: ему понравилось, что на этом мероприятии можно было полностью погрузиться в историю. Несмотря на то, что некоторые вопросы показались сложными, это лишь стало хорошим поводом освежить память и еще раз почитать о важных событиях страны.

Кстати, многие участники признались, что заинтересовались изучением истории, чтобы узнать о своих прадедах. Так было у одного из студентов Барнаульского медколледжа Алексея: его прадедушка служил лейтенантом минометного полка, домой вернулся, но правнука не увидел.

«Чтобы представить, через что прошел мой прадед в годы войны, я смотрел военные фильмы, а затем взял в руки учебник истории», – поделился студент, участник акции «Диктант Победы».

Результаты будут известны к 24 июня. Его победители смогут побывать на Параде Победы в Москве 9 мая в 2022 году.