Закопать топор войны. Защитники Мизюлинской рощи пришли к компромиссу с городской администрацией

Юрий Красильников, Антон Шеломенцев Фото: телеграм-канал "Ленина 59-А"

После долгих «баталий» проект благоустройства Мизюлинской рощи изменят. Причем похоже, что правки, наконец-то, устроили все заинтересованные стороны. Об этом «Политсибру» рассказал общественник Юрий Красильников.

Власти Барнаула рассказали, что будет в Мизюлинской роще после благоустройства Новости 22.04.2021 13:19

Решение об изменениях было принято после встречи инициативной группы горожан с председателем комитета по благоустройству мэрии Барнаула Антоном Шеломенцевым 30 апреля. По ее итогам многие аспекты будущего проекта были пересмотрены.

В первую очередь, изменениям подвергнут центральный круг, он же «центральная площадь» в роще. Это пространство, мощенное плиткой, должно было занять достаточно значительную территорию, для чего необходимо было срубить часть относительно молодых деревьев. Теперь этот объект или перенесут, или и вовсе от него откажутся.

Что особенно важно, вырубке в роще теперь подвергнут только аварийные деревья. Да и то, возможно не все, а лишь конкретные, которые уже помечены.

Вместо трех детских площадок будет одна, но значительно больших размеров. А для выгула собак создадут отдельную зону, чтобы «развести» их с велосипедистами. Новый вариант проекта ожидается через 10 дней, однако, возможны и задержки, связанные с праздниками.



Кроме того, Юрий Красильников сообщил, что неравнодушные жители района планируют создать общественный совет, чтобы взаимодействовать с городскими властями и мониторить дальнейшие работы в роще.



Напомним, что Мизюлинская роща находится в Индустриальном районе Барнаула в границах улиц Антона Петрова, Попова, Энтузиастов и Солнечная поляна. В 2020 году роща заняла второе место в интернет-голосованиии и попала в план обновления на 2021 год. После чего городские общественники начали кампанию против проекта благоустройства рощи, из-за опасений, связанных с вырубкой произрастающих там деревьев.