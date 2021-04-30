Алтайский министр транспорта рассказал, на какой стадии находится грандиозный проект обхода Барнаула

Буквы «Барнаул» Фото: Олег Укладов

Проект строительства обхода Барнаула, о котором говорят не первый год, прошел все экспертизы, теперь власти ищут на него деньги. Об этом во время пресс-конференции 30 апреля рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Он напомнил о масштабности проекта: обход будет протяженностью 60 км с большим количеством развязок и свяжет сразу три федеральные трассы. Стоимость объекта в ценах 2018 года составляет 49 млрд рублей.

«Уже получена проектно-сметная документация, она прошла все необходимые экспертизы. Сейчас ведется резервирование и изъятию земель. То есть все работы по подготовки территории выполняются. Параллельно правительство Алтайского края занимается привлечением средств федерального бюджета для такого грандиозного проекта», – говорит Дементьев.

Напомним, этот проект включает не только строительство дороги и путепроводов разных уровней, но и подразумевает строительство еще одного моста через Обь. Это бы позволило разгрузить город и убрать транзитный транспорт.