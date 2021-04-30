Алтайский предприниматель требует признать банкротом ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Бирюзовая Катунь Фото: oaokatun.ru

Алтайский предприниматель Андрей Манохин требует признать АО ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» банкротом. Соответствующее заявление бизнесмен планирует направить в Арбитражный суд Алтайского края. Но чем это обосновано – неизвестно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал «Федресурс».

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По данным издания, предприниматель связан с ресторанным бизнесом и доставкой продуктов. Кроме того, он совладелец туристического комплекса «Красный камень» –одного из резидентов ОЭЗ.

В сентябре прошлого года суд по иску особой экономической зоны взыскал с этого комплекса 255 тысяч рублей, так как компания просрочила в 2017 году оплату аренды двух земельных участков. И сейчас, по словам зама гендиректора ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» Андрея Воропаева, у них «взаимные финансовые обязательства по вступившим в законную силу решениям суда».

Более того, Воропаев заявил агентству, что сейчас нет основания, чтобы обращаться в суд и требовать признать банкротом управляющую компанию ОЭЗ. Хотя в 2019 году суд дважды открывал дела о банкротстве «Бирюзовой Катуни» из-за долгов по налогам.