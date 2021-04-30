Без салюта, но с онлайн-выступлением президента. Как пройдет День Победы в Барнауле в 2021 году

День Победы Фото: Виталий Барабаш

9 мая вся страна отпразднует 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Барнауле в этот день запланировано несколько мероприятий.

Акция «Бессмертный полк» в День Победы по всей стране снова пройдет онлайн Новости 20.04.2021 15:35

Согласно программе городской администрации, с 10:00 до 15:00 на площади Сахарова будет работать пункт отбора на военную службу по контракту. Концертная программа с выступлением различных коллективов начнется в 12:00 и продлится несколько часов. В 14:00 на большом экране состоится прямое включение президента Владимира Путина. В течение всего дня жители Барнаула смогут посетить выставку военной техники.

На площади Советов в 12:00 пройдет легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2021». Мероприятия запланированы и на набережной Оби. Здесь с 15:00 до 19:00 будут выступать детские творческие коллективы и Барнаульский духовой оркестр. В парке Центрального района также пройдет праздничная программа, которая продлится с 11:00 до 19:00. А на Социалистическом 124 с 9:00 до 14:00 будет проект «Стена памяти»

Судя по программе, традиционного праздничного салюта на 9 мая не запланировано.

А вот накануне праздника, 8 мая, в краевой столице пройдут концерты во дворах у домов ветеранов. А в Нагорном парке откроется фотовыставка.