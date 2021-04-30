Пандемия бьет по кошельку. Сколько заработало руководство Алтайского краевого Заксобрания в 2020 году

Сессия АКЗС, Александр Романенко и Сергей Серов Фото: Олег Укладов

Алтайское краевое Законодательное собрание опубликовало сведения о доходах всех депутатов. «Политсибру» обязательно покажет, сколько заработали все депутаты, но начнем с руководства.

Первые лица

Спикер краевого парламента Александр Романенко заработал в 2020 году 4,31 млн рублей (в 2019 году было 4,48 млн). Супруга председателя принесла в семейный бюджет 1,96 млн рублей (в прошлом – 1,7 млн). Семья Романенко совместно владеет квартирой площадью 131,9 квадратов. У жены главного алтайского депутата также есть земельный участок площадью 1741 квадратный метр, жилой дом, баня и автомобиль Mercedes-Benz ML 350 4MAT. А сам спикер из транспорта имеет только снегоход и автоприцеп. От моторной лодки, задекларированной в 2019 году, депутат, видимо, избавился.

Заместитель спикера, глава комитета по аграрной политике и землепользованию Сергей Серов получил доход в 3,94 млн рублей (в 2019 году примерно столько же). У него в собственности доля земельного участка, отдельный участок площадью 1680 квадратов, жилой дом в 323 кв.м, гараж и два автомобиля: Mitsubishi Pajero и УАЗ 469, а также снегоход. Доход жены Серова составил 726 тысяч рублей. В ее собственности квартира (33 кв.м), доля в другой квартире общей площадью 55 квадратов и автомобиль Hyundai Santa Fe.

Главы комитетов

Председатель бюджетного комитета Владимир Устинов заработал 4,39 млн рублей (против 5,1 млн рублей в прошлом году). У него в собственности также квартира в 100 квадратов и автомобиль Nissan X-Trail.

Доход руководителя парламентского комитета по здравоохранению и науке Александра Лазарева в 2020 году составил 4,36 млн рублей (в 2019 было 4,72 млн). Супруга главного «врача» Заксобрания отчиталась о доходе в 228,8 тысяч рублей. У семейства есть общая квартира в 131 квадрат, доли в жилом доме и земельном участке. Сам Лазарев также владеет автомобилем Рено Koleos.

Руководитель комитета по предпринимательству Альберт Лунев заработал 4,43 млн рублей (в позапрошлом году – 4,42 миллиона рублей). Его супруга – 227,8 тысяч рублей. У «главного предпринимателя» парламента также есть земельный участок в 278 квадратов, гаражный бокс и административное здание площадью в 155,4 квадратных метра. А в собственности его жены квартира в 125, 7 квадратов. Также у Лунева есть Mercedes Benz.

Глава комитета по соцполитике Татьяна Ильюченко сообщила о доходе в 3,53 млн рублей (годом ранее – 4,1 млн). Что касается недвижимости и транспорта, то тут депутату есть чем похвастаться: четыре квартиры общей площадью в 141,7 квадратный метр, а также автомобиль Mazda CX5. А ее муж принес в семью 782 тысячи рублей. У него в собственности есть земельный участок площадью 2489 квадратов и мотоцикл Ява 350/638

Председатель комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов заработал 3,62 миллиона (порядка трех миллионов в 2019 году). Он владеет долями в земельном участке и жилом доме, а также гаражом.

Глава комитета по правовой политике, новичок среди руководства комитетов, Денис Голобородько заработал за 2020 год 3,21 миллиона рублей. У него есть доля в земельном участке и квартире. Супруга депутата заработала чуть более миллиона рублей.

В целом, средние заработки депутатов упали. Например, в прошлом году лидером по заработкам среди руководства краевого парламента был Владимир с Устинов с доходом в 5,1 млн рублей. Сейчас же ни у кого из первых лиц алтайского Заксобрания уровень доходов к этой отметке даже не приблизился.