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Губернатор Алтайского края, мэр Барнаула и депутаты вышли на субботник и высадили деревья

Новости
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Акция «Сад памяти» в Барнауле
Акция «Сад памяти» в БарнаулеФото: Виталий Барабаш

29 апреля в Барнауле прошел общегородской субботник с участием властей, депутатов и ветерана Великой Отечественной войны Матрены Андрейченко. Они вместе высадили молодые саженцы ели на аллее у Мемориала Славы и привели ее в порядок. Это мероприятие стало частью международной акции «Сад памяти». 

Ее участниками стали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич. Как это было – в репортаже фотокорреспондента Виталия Барабаш.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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