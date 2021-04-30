75 жителей Алтайского края заболели коронавирусом за минувшие сутки

Вирус Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 75 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом число выздоровевших все таки больше: 91 житель региона. Такие данные на 30 апреля привод оперштаб Алтайского края.

Cмертность среди больных коронавирусом, к сожалению, продемонстрировала небольшой скачок: 10 человек. Это, пока что, самое высокое значение на этой неделе.

Всего с начала пандемии в крае заболели 49,6 тыс. человек. Выздоровели 44,5 тыс. Скончались за этот период 2,9 тыс. больных коронавирусом жителей края.

881 человек находится в инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом. Там же проходят лечение 209 пациентов с вирусной пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 220 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 86.

Кроме того, в крае продолжает вакцинация. Полностью привиты 115,5 тыс. человек, еще 73,6 тыс. человек получили первый укол.