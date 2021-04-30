Алтайский министр транспорта рассказал, какие районы получат новые автобусы

Село Фото: Олег Укладов

Новые автобусы за счет средств бюджета получат те районы Алтайского края, которые больше всего в них нуждаются и готовы организовать перевозку пассажиров внутри муниципалитета. Об этом во время пресс-конференции 30 апреля рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев.

29 апреля на отчете в алтайском парламенте губернатор Виктор Томенко заявил, что муниципалитеты получат 300 млн рублей на закупку автобусов. Эта сумма существенная, и регион в ней нуждался давно.

«Понимаем, что этих средств не хватит на всех. Но мы будем работать с теми районами, которые готовы взять на себя обязанность организовать работу этого транспорта. Чтобы не было такого, что автобус встал под забором, и люди так и не получили услугу», – рассказал Дементьев.

Министр отметил, что проблема транспортного обслуживания по внутрирайонным пассажирским перевозкам в крае стоит достаточно остро. Только за последние пять лет поступило около 60 обращений от населения из 17 муниципалитетов. Причем примерно в 20 районах вообще нет такого транспорта. Как ранее писал «Политсибру», на невозможность уехать из села жаловались жители Угловского, Крутихинского, Заринского, Косихинского, Солтонского, Троицкого, Первомайского, Шипуновского и других районов края.