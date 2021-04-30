Алтайские педагоги получат бесплатную юридическую помощь

Денис Голобородько Фото: пресс-служба алтайского ОНФ

Педагогические работники Алтайского края смогут получать бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты чести, достоинства и деловой репутации. Окончательно эту норму закрепили (поправки внесли в закон «О бесплатной юридической помощи») на сессии регионального парламента 29 апреля 2021 года.

Автором нововведений выступила фракция «Единая Россия». По мнению ее депутатов, эта инициатива сейчас предельно актуальна: педагоги часто сталкиваются с необоснованными нападками. Например, в феврале 2021 года из-за жалобы родителя могли уволить воспитателей барнаульского детсада №211. За работников вступились родители, а после резонанса в соцсетях – депутаты и общественность. Но так бывает не всегда.

Теперь педагог может получить следующие виды бесплатной помощи: устное и письменное консультирование, составление заявлений, жалоб и иных документов, представительство в суде. Обращаться за этими услугами можно будет к адвокатам, в МФЦ и органы государственной власти.

«Если педагог обратится к адвокату, тот сначала проконсультирует, составит документы, все заявления, ходатайства, и, конечно же, при необходимости представит интересы заявителя в суде. Будет оказан весь комплекс юридических услуг», – рассказал, как будет выглядеть предоставление помощи на практике депутат краевого парламента от ЕР, председатель правового комитета Денис Голобородько.

В Алтайском крае сейчас более 30 тысяч педагогических работников. Ожидается, что в год обращаться за помощью будут порядка 20 человек. Однако никаких ограничений или квот на численность не будет.

«Даже если один человек в год обратиться за такой помощью, и мы ему поможем, то, значит, это сделано не зря, потому что права педагогов должны защищаться максимально широко», – заявил Голобородько.